معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش شهر تهران منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اصلاح ساختار آموزش و پرورش و اجرای سند تحول بنیادین، در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش شهر تهران که ظهر دوشنبه در محل سالن کنفرانس اداره کل برگزار شد، سید علی یزدیخواه، حسین بابویی را به سمت معاون تربیت بدنی و سلامت منصوب کرد.

معاون پرورشی و امور فرهنگی آموزش و پرورش تهران در این جلسه با اشاره به حسن تدبیر در انتصاب حسین بابویی به سمت معاون تربیت بدنی و سلامت، این انتخاب را موجب کیفیت بخشی در امور تربیتی و پرروشی قلمداد کرد.

رضا امانی گفت: بابویی یکی از رویشهای خوب آموزش و پرورش تهران و نیرویی متدین، کارآمد و متخصص است.

گفتنی است آموزش و پرورش شهر تهران در زمان تصدی حسین بابویی در سمت رئیس اداره تربیت بدنی موفق به کسب دستاوردهایی همچون اجرای موفق طرح سباح، طناورز و کسب مقام قهرمان قهرمانان و رتبه های برتر در مسابقات ورزشی استانی و کشوری شده بود.