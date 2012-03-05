21 بازرس ویژه بر بازار کهگیلویه و بویراحمد نظارت دارند

محمد حسین حیدرپور به خبرنگار مهر گفت: بازرسان این سازمان به طور مستمر بر بازارهای استان نظارت و متخلفین را به تعزیرات حکومتی استان معرفی می کنند.

وی بیان کرد: طرح نظارتی ویژه نوروز سال 91 از 11 اسفند ماه آغاز شده است و تا 15 فروردین ماه 91 در سطح استان ادامه دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این طرح با هدف جلوگیری از افزایش قیمتها به دلیل افزایش تقاضای عمومی برای خرید بسیاری از کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال به اجرا گذاشته شده است.

وی بر ضرورت تشدید کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالاها و خدمات در ایام پایانی سال تاکید کرد و گفت: این نظارت در مراحل تامین، توزیع، ارائه خدمات و قیمت و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای تامین مایحتاج عمومی اجرا می شود.

حیدرپور افزود: نظارت در دو بخش کالایی شامل شامل البسه و پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواربار و شیرینی جات، لبنیات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی، قند و شکر، روغن نباتی، برنج، میادین میوه و تره بار و بخش خدماتی شامل شرکت های مسافربری، حمل ونقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذاخوری ها و.. صورت می گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد همچنین از تامین و ذخیره 700تن میوه و گوشت مرغ و قرمز برای شب عید در کهگیلویه و بویراحمد خبرداد.

حیدرپور بیان داشت: مردم باید از طریق تلفن ۱۲۴بیش از پیش در زمینه نظارت بر بازار با ادارات بازرسی و بازرگانی شهرستانها همکاری کنند.