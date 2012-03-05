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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

فتح الله زاده:

دوستان ثابت کردند تیم های بزرگ پایتخت را دوست ندارند/ خوشحالم رای نیاوردم!

دوستان ثابت کردند تیم های بزرگ پایتخت را دوست ندارند/ خوشحالم رای نیاوردم!

مدیر عامل باشگاه استقلال پس از آنکه نتوانست از مجمع فدراسیون برای عضویت در هیئت رئیسه رای اعتماد بگیرد گفت: اعضای مجمع ثابت کردند تیم های بزرگ پایتخت را دوست ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده در حاشیه مجمع امروز دوشنبه فدراسیون فوتبال گفت: من در بین دو گروه انتخاباتی مانده بودم و هیچ لابی برای عضویت در هیئت رئیسه نکردم. دوستان مجمع هم ثابت کردند که تیم های بزرگ پایتخت را دوست ندارند و به همین خاطر به من رای ندادند.

وی با بیان اینکه این را شکست نمی داند گفت: مسئولیت ما از این به بعد بیشتر است چرا که باید از هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون حمایت کنیم. از اینکه رای نیاورده ام ناراحت نیستم. من لابی برای انتخابات نکرده بودم و الان هم کاملا خوشحال هستم. البته از اول هم فکر نمی کردم رای بیاورم.

کد مطلب 1552374

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