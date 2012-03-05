تقدیر "صدای ملت" از حضور گسترده مردم در انتخابات

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، متن بیانیه تشکل "صدای ملت" به این شرح است: ملت شریف ایران، حضور گسترده و پرشور شما مردم انقلابی کشور که برای تعیین سرنوشت خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی پرتحرک و پویا شرکت کردید و پیام مناسبی به قدرتهای بزرگ دادید را به شما هموطنان گرامی و رهبر معظم انقلاب تبریک میگوییم.
این شور و هیجان که نشا ناز درک عمیق و بینش و آگاهی شما نسبت به شرایط داخلی و به ویژه بینالمللی است را ارج می نهیم و امید داریم منتخبین شما در مجلس نهم منعکس کننده مطالبات و خواستههای به حق شما باشند.
ضمن تبریک و آرزوی توفیق برای منتخبین مردم شریف، از آنان نیز انتظار داریم در استیفای حقوق ملت بکوشند و در برابر فشارهایی که از سوی مراکز قدرت و ثروت اعمال میشود و فضاسازیها و تخریبهایی که توسط افراطیون و بحرانسازها صورت میگیرد با تاسی به رهبر آزادگان جهان حضرت امیرالمومنین(ع) بایستند و تا آخر دفاع از قانون، حقوق ملت و آزادیهای اساسی را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.
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