هدفگذاری نامناسب و غیرمنطقی در حوزه آب، خاک و هوا صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر دوشنبه در مراسم گرامی‌داشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری افزود: در رابطه با نوع استفاده و توسعه منابع طبیعی و فضای سبز هنوز جای کار وجود دارد و باید با برنامه‌ریزی شرایط فرهنگی جامعه در این حوزه را بهبود بخشید.

وی به اهمیت حفظ منابع طبیعی در استان اشاره کرد و ادامه داد: از منابع طبیعی باید به‌صورت عقلانی بهره‌وری و بهره‌برداری کنیم چراکه ناچار به استفاده از این منابع هستیم.

رئوفی نژاد با بیان اینکه هدفگذاری نامناسب و غیرمنطقی در حوزه آب، خاک و هوا باعث بروز خسارت در این حوزه شده است، افزود: باید با تغییر رویکرد این شرایط را به نفع طرفین عوض کنیم.

استاندار زنجان با اشاره به به برنامه‌های ویژه دولت برای توسعه کشاورزی در سال آینده و افزود: در این حوزه خبرهای خوشی در راه است و امیدواریم با اختصاص منابع مالی مطمئن شرایط برای رشد کشاورزی در استان بیش از گذشته فراهم شود.

رئوفی‌نژاد با اشاره به اینکه امسال 10 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در سطح مزارع استان به مرحله اجرا در آمده است افزود: خوشبختانه استان در توسعه باغات در زمین‌های شیب‌دار نیز گام های خوبی برداشته و جزو مناطق رده بالای کشور به شمار می‌آید.