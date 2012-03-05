مشخص شد من گزینه وزارت ورزش نبودم/ همه باید از کفاشیان حمایت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین قریب پس از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: انتخابات در فضایی بسیار خوب برگزار شد و من لازم می دانم که تمامی افرادی که انتخاب شدند تبریک بگویم و برای آنها آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. از امروز همه ما چه آنهایی که انتخاب شدند و چه نشدند باید دست به دست هم بدهند برای احیای فوتبال و تیم ملی.

وی افزود: حضور در انتخابات فرصتی بود که من با تدوین برنامه و اعلام آمادگی برای حضور در این عرصه شانس خود را آزمایش کنم اما برنامه های من ظاهرا از سوی اعضای مجمع اجابت نشد.

گزینه ریاست فدراسیون فوتبال همچنین گفت: من پیش از این دلایلم را برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال اعلام کردم اما متاسفانه اعضای مجمع به من رای لازم را ندادند.

وی هر سه گزینه حاضر در انتخابات فدراسیون فوتبال را افراد مورد نظر و تایید وزارت ورزش خواند و گفت: نتایجی که در انتخابات فدراسیون فوتبال رقم خورد مشخص شد که من از سوی وزارت ورزش و جوانان حمایت نمی شدم.

قریب همچنین خود را فردی در خدمت جامعه ورزش خواند و گفت: استنباط من بر این بود که فدراسیون به تفکری نیاز دارد به همین خاطر در عرصه انتخابات حضور یافتم. حالا همه باید از افراد منتخب به ویژه رئیس فدراسیون حمایت لازم و کافی را داشته باشند.