برخورد با فروشندگان کالاهای تبلیغاتی ماهواره در داروخانه های خراسان شمالی

محمدرضا مجدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فروش هرگونه اقلام آرایشی و بهداشتی که در شبکه های ماهواره های تبلیغ می شود غیرقانونی بوده و با متخلفین برخورد می شود.

وی ادامه داد: تبلیغات در داروخانه ها تابع مقررات مربوط به تبلیغات داروخانه ای می باشد و مواردی از قبیل عدم تبلیغاتی بودن تابلوی سر درب داروخانه ها، عدم انتشار آگهی تبلیغاتی در داروخانه ها که سبب گمراهی بیماران و مراجعین گردد وعدم تبلیغ فرآورده های پزشکی و دارویی از موارد ذکر شده در این قانون است.

وی ادامه داد: تبلیغ مکمل های غذایی، آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز وزارت بهداشت، به کار بردن عناوین فریبنده و کاذب در مورد فرآورده های پزشکی و دارویی، تبلیغ دارو توسط داروخانه برای فروش اینترنتی و ماهواره ای و تبلیغ و عرضه کالاهای پزشکی و دارویی غیرمجاز از قبیل مواد نیروزا و روان گردان در داروخانه ها ممنوع است.

مجدی در مورد فروش فرآورده های دارویی در پاکت های تبلیغاتی داروهای دیگر گفت: بر اساس قوانین موجود، در صورت بسته بندی مجدد داروها در داروخانه ها باید برچسب حاوی نام دارو، مقدار مصرف، دستور مصرف و تاریخ انقضاء دارو بر روی بسته بندی مجدد دارو نصب شده تا از بروز اشتباه جلوگیری به عمل آید.

وی اظهار داشت: درج تبلیغات بر روی بسته بندی مجدد دارو به طوری که مانع درج اطلاعات لازم محتوای بسته باشد مجاز نبوده و دستورالعمل آن نیز به کلیه داروخانه های استان ابلاغ شده است.

محمدرضا مجدی گفت: در 11 ماهه نخست سال 90 حدود 250 بازرسی از داروخانه ها صورت گرفته و در هیچ کدام فروش داروها و اقلام شبکه های ماهواره ای مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: البته در برخی از عطاری های سطح شهر فروش این اقلام رویت شد که س از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع شدند.