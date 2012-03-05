  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۹

مجدی:

برخورد با فروشندگان کالاهای تبلیغاتی ماهواره در داروخانه های خراسان شمالی

برخورد با فروشندگان کالاهای تبلیغاتی ماهواره در داروخانه های خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از برخورد با فروشندگان کالاهای تبلیغاتی شبکه های ماهواره ای در داروخانه های این استان خبر داد.

محمدرضا مجدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فروش هرگونه اقلام آرایشی و بهداشتی که در شبکه های ماهواره های تبلیغ می شود غیرقانونی بوده و با متخلفین برخورد می شود.

وی ادامه داد: تبلیغات در داروخانه ها تابع مقررات مربوط به تبلیغات داروخانه ای می باشد و مواردی از قبیل عدم تبلیغاتی بودن تابلوی سر درب داروخانه ها، عدم انتشار آگهی تبلیغاتی در داروخانه ها که سبب گمراهی بیماران و مراجعین گردد وعدم تبلیغ فرآورده های پزشکی و دارویی از موارد ذکر شده در این قانون است.

وی ادامه داد: تبلیغ مکمل های غذایی، آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز وزارت بهداشت، به کار بردن عناوین فریبنده و کاذب در مورد فرآورده های پزشکی و دارویی، تبلیغ دارو توسط داروخانه برای فروش اینترنتی و ماهواره ای و تبلیغ و عرضه کالاهای پزشکی و دارویی غیرمجاز از قبیل مواد نیروزا و روان گردان در داروخانه ها ممنوع است.

مجدی در مورد فروش فرآورده های دارویی در پاکت های تبلیغاتی داروهای دیگر گفت: بر اساس قوانین موجود، در صورت بسته بندی مجدد داروها در داروخانه ها باید برچسب حاوی نام دارو، مقدار مصرف، دستور مصرف و تاریخ انقضاء دارو بر روی بسته بندی مجدد دارو نصب شده تا از بروز اشتباه جلوگیری به عمل آید.

وی اظهار داشت: درج تبلیغات بر روی بسته بندی مجدد دارو به طوری که مانع درج اطلاعات لازم محتوای بسته باشد مجاز نبوده و دستورالعمل آن نیز به کلیه داروخانه های استان ابلاغ شده است.

محمدرضا مجدی گفت: در 11 ماهه نخست سال 90 حدود 250 بازرسی از داروخانه ها صورت گرفته و در هیچ کدام فروش داروها و اقلام شبکه های ماهواره ای مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: البته در برخی از عطاری های سطح شهر فروش این اقلام رویت شد که س از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع شدند.

کد مطلب 1552380

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها