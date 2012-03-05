خلاصه کردن نیاز محرومان در نان شب کوته فکری است/ ایجاد 170 پایگاه در اردبیل

بهروز زلالی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، توجه به ابعاد و اهداف دیگر را در بحث تامین نیازهای محرومان ضروری خواند و گفت: با توجه به پیشرفت امکانات رفاهی و برخرداری از زندگی حداقلی امروز نه تنها فقر خوراک، پوشاک و مسکن محرومیت محسوب می شود، بلکه فقر آموزش، بهداشت و حتی همگامی با پیشرفت جهانی علوم و تکنولوژی نیز فرد را در زمره محرومان قرار می دهد.

به گفته وی در حال حاضر در استان اردبیل 32 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد است که نه تنها در تامین معاش بلکه در ابعاد گسترده تری به این افراد ارائه خدمات کرده است.

زلالی با اشاره به فلسفه وجودی کمیته امداد تصریح کرد: این نهاد 22 روز پس از پیروزی انقلاب به دستور امام خمینی (ره) برای فقر زدایی در تمامی ابعاد آن و فراهم کردن زمینه رفاه حداقلی برای تمامی اقشار محروم جامعه ایجاد شده و توانسته در طول حیات خود نقش قابل قبولی ایفا کند.

وی با یادآوری آغاز هفته احسان و نیکوکاری یادآور شد: مهمترین برنامه های این هفته دیدار با مسئولان، خانواده های ایتام و تحت پوشش و برگزاری همایشهایی توسط جامعه ورزشی، جامعه صنوف و تجار و بانوان خیر استان است.

170 پایگاه کمکهای مردمی را جمع آوری می کند

همه ساله شور مردمی در راستای کمک به همنوع که برگرفته از فرهنگ دینی بومی مردم است، باعث می شود در جشن عاطفه ها در شروع سال تحصیلی و در جشن نیکوکاری در آستانه سال نو کمکهای نقدی و غیر نقدی بسیاری بواسطه افراد خیر به دست محرومان و ایتام برسد.

امسال کمیته امداد استان اردبیل با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان در نظر دارد با برگزاری برنامه هایی در روز هفدهم اسفند ماه با ترویج فرهنگ نوع دوستی در میان دانش آموزان آنها را به تقسیم شادیهایشان با همتایان خود کند.

زلالی با اشاره به برنامه ویژه مدارس تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مدارس و برگزاری جشن نیکوکاری همراه با جمع آوری هدایای دانش آموزان در روز 18 اسفند نیز 170 پایگاه آماده جمع آوری کمکهای مردمی در سراسر استان است.

وی با اشاره به اینکه کمکهای مردمی در دو بعد نقدی و غیر نقدی با بررسی وضعیت نیازمندان در میان آنها تقسیم می شود، متذکر شد: به دلیل اینکه شناسایی افرادی که کمک غیر نقدی خاصی می تواند مورد توجه آنها باشد نیازمند اختصاص زمان طولانی است کمک نقدی به مراتب بهتر و سریعتر به دست نیازمندان می رسد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان جشن نیکوکاری را از جمله جشنهایی دانست که با ایجاد نشاط در جامعه باورهای غنی انفاق و نوع دوستی را ترویج و نهادینه می کند.

یاوران امداد محرومان را شناسایی می کنند

وی همچنین با اشاره به همکاریهای بسیج سازندگی سپاه استان با این اداره عنوان کرد: نیروهای بسیج سازندگی سپاه استان در غالب یاوران امداد امسال با شناسایی محرومان و خدمت رسانی به آنها در طول هفته نیکوکاری فعالیت خواهند داشت.

زلالی با اشاره به همکاری گسترده این نهاد در برگزاری باشکوه جشن نیکوکاری با کمیته امداد ضمن تاکید بر نقش ویژه یاوران امداد در جشن نیکوکاری امسال عنوان کرد: نیروهای بسیج محلات و ادارات با عنوان یاوران امداد خانواده های محروم را شناسایی و به همکاران خود در کمیته امداد استان معرفی خواهند کرد.

وی گفت: فقر و محرومیت زدایی از جمله آرمانهای کمیته امداد است که همه ساله با مشارکت در جشن نیکوکاری به بخشی از این رسالت خود جامه عمل می پوشاند.