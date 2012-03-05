حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به این سئوال که با توجه به اتمام مهلت رئیس جمهور برای پاسخ به سئوال مجلس، آیا تصمیمی برای بررسی سئوال از رئیس جمهور در هفته جاری و یا هفته آینده گرفته شده است، گفت: این موضوع هنوز بررسی نشده و زمانی برای آن مشخص نشده است.
وی ادامه داد: برای بررسی این سئوال باید هماهنگی هایی با دولت و شخص رئیس جمهور صورت گیرد تا مشخص شود چه روزی برای بررسی این سئوال مناسب است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: هیئت رئیسه مجلس طی جلسه ای که برگزار خواهد کرد زمان بررسی سئوال از رئیس جمهور در مجلس را اعلام می کند.
طرح سئوال از رئیس جمهور به عنوان مهمترین دستور کار این هفته مجلس در برنامه کاری نمایندگان ثبت شده است.
30 آذر ماه سال جاری طرح سئوال از رئیس جمهور که با 79 امضا به هیئت رئیسه مجلس رسیده بود به 6 کمیسیون مجلس ارجاع شد و کمیسیون های مذکور ظرف یک هفته باید طرح سئوال از رئیس جمهور را بررسی و گزارش آن را ارائه دهند. در صورتی که سئوال کنندگان از پاسخ های داده شده در کمیسیون ها توسط نمایندگان دولت قانع نشوند گزارش کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود و طبق ماده 197 آیین نامه این گزارش در صحن اعلام می شود و به رئیس جمهور ارسال خواهد شد. پس از آن رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه در صحن علنی مجلس حضور و پاسخگوی نمایندگان باشد.
پس از آنکه طرح سئوال از رئیس جمهور از سوی طراحان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، برخی اعضای هیئت رئیسه با تایید تحویل این طرح به محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از پس گرفتن امضاهای این طرح خبر دادند و پیگیری آن را در شرایط کنونی مناسب ندانستند.
به دنبال این اظهار نظرها، علی مطهری نماینده مردم تهران به عنوان کسی که مسئولیت جمع آوری امضاها را بر عهده داشت طی نامه ای به هیئت رئیسه نسبت به این موضع گیری ها انتقاد کرد.
وی اینگونه اظهارات را عدم رعایت بی طرفی از سوی هیئت رئیسه مجلس خوانده و تاکید کرده بود اینگونه اظهارات مقدمه اعمال فشار به نمایندگان برای پس گیری امضاها است.
ادامه تلاش های هیئت رئیسه مجلس برای پس گرفتن امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور موجب شد علی مطهری نماینده تهران مهر ماه سال جاری در اعتراض به تعلل هیئت رئیسه مجلس در اعلام وصول سوال از رئیس جمهور استعفا دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بررسی استعفای مطهری ضمن اعلام حمایت از وی با استعفایش از نمایندگی مجلس مخالفت کردند.
طراحان سئوال از رئیس جمهور که در جلسه علنی روز یکشنبه 8 آبان ماه به دنبال تکمیل تعداد امضاهای مورد نیاز برای این طرح بودند پس از آنکه تعداد امضاها را به 73 امضا (نصاب قانونی) رساندند، طرح مذکور را به محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس تقدیم کردند.
پس از آن هیئت رئیسه مجلس از رسیدن امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور به 69 امضا خبر داده و اعلام کرده بود که این طرح از نصاب لازم افتاده است.
بالاخره 30 آذر ماه سال جاری طرح سئوال از رئیس جمهور که با 79 امضا به هیئت رئیسه مجلس رسیده بود به 6 کمیسیون مجلس ارجاع شد و 18 بهمن ماه از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. براساس آئین نامه مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور یک ماه پس از اعلام وصول طرح سئوال، باید در صحن علنی مجلس پاسخگوی سئوالات ارائه شده باشد.
1- چرا قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها و حمل و نقل عمومی سایر شهرها علیرغم نیاز مبرم این شهرها به روانسازی ترافیک خصوصاً با آغاز هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی ابلاغ و اجرا نشده است.
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