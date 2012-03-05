به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری عوامل برنامه‌ساز شبکه آموزش با اصحاب رسانه به مناسبت روز "کودک و رسانه" با حضور اسرافیل علمداری؛ قائم مقام شبکه آموزش، امیر قمیشی مجری و تهیه‌کننده و میثم تربتی تهیه‌کننده "حوالی هفت"، حشمت‌الله کلهر تهیه‌کننده "گام هفت" و محمدرضا پورحسن سرپرست روابط عمومی با یک ساعت تاخیر برگزار شد.

در ابتدای این نشست علمداری با اشاره به ویژه برنامه‌های جمعه 19 اسفند به عنوان روز "کودک و رسانه" اظهار کرد: همزمان با این روز شبکه‌های دو، تهران و آموزش برنامه‌هایی ویژه کودک آماده کرده‌اند که شبکه آموزش این برنامه‌ها را از پنجشنبه شب با "رادیو 7" آغاز می‌کند و قصه‌های کودک محور "رادیو 7" خواهد بود.

وی افزود: از آنجایی که جمعه روز حکومت بچه‌ها است، برنامه‌های تأمینی ما نیز به سمت کودک می‌رود. خبر هفتاد و هفت ثانیه نیز ویژه کودک روی آنتن خواهد رفت. حتی برنامه اذان‌گاهی ما "کیمیا" نیز به مسائل کودکان می‌پردازد. بعد از آن برنامه گل آموز را پنج ساعت زنده روی آنتن خواهیم داشت.

قائم مقام شبکه آموزش ادامه داد: "مشق عشق" به روانشناسی دنیای کودک می‌پردازد و برنامه "هفته نامه" به تهیه‌کنندگی امیر قمیشی نیز ویژه همین روز پخش می‌شود. از دیگر برنامه‌هایی که می‌توان به آنها اشاره کرد، مشاعره کودکان و "گام 7" با موضوع موسیقی کودکان است و تلاش می‌کنیم طبق شعار رسانه در دست کودکان عمل کنیم.

علمداری یادآور شد: همچنین برنامه گل‌آموز با حضور دو تن از بچه‌های فعال در مشاعره چون فاطمه اشعاری و رها معتمد روی آنتن می‌رود و آنها به صورت زنده با یکدیگر مسابقه می‌دهند. وی همچنین از ساخت مجموعه "قصه‌های قرآنی" با حضور بازیگران و کارگردانان مطرح به تهیه‌کنندگی محمدرضا شریفی‌نیا، "ناگفته‌های آقای خوشبخت" در 90 قسکت 20 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی داریوش ربیعی و یک مجموعه در 100 قسمت 10 تا 15 دقیقه‌ای توسط امیر مشهدی عباس خبر داد.

قائم مقام شبکه آموزش در پاسخ به اینکه آیا برنامه "رادیو 7" هم ادامه پیدا می‌کند، به خبرنگار مهر گفت: قطعا این برنامه را در سال 91 نیز خواهیم داشت. در این برنامه‌ همیشه اتفاقات غیرمنتظره می‌افتد و قطعا حضور ورزشکار یا هنرپیشه معروف برای قرائت یک متن ادبی در این برنامه همواره باعث شگفتی مخاطب می‌شود.

کودک همیشه در رسانه مظلوم است

قمیشی تهیه‌کننده "حوالی هفت" نیز در سخنانی اظهار کرد: با توجه به رویکرد ثابت برنامه ما که بررسی طنز است، به طنز کودک نگاه و آن را در سه بخش کمدی تلویزیونی، سینمایی و مکتوب بررسی می‌کنیم. بخشی از طنز مکتوب سروده‌های زنده یاد ابوالقاسم حالت است و از آنجایی که بیشتر برنامه‌های جمعه برای کودک است، "هفته نامه" که درباره کودک است، با مدت زمانی کمتر در 60 دقیقه به روی آنتن می‌ِرود.

وی افزود: همچنین مروری به دفترچه خاطرات تلویزیون داریم و کمدی‌های ویژه کودک از جمله "محله برو بیا"، "زی‌زی‌گولو"، "کلاه قرمزی"، "سیب خنده"،‌ "حمید دلبندم" و... را مورد بررسی قرار می‌دهیم. رضا رفیع کارشناس ثابت برنامه ما است و مهمانان مرتبط با این حوزه نیز از میان طنزپردازان و کمدین‌ها حضور خواهند داشت. همچنین بزرگداشتی برای یک چهره کمدی سینما و تلویزیون خواهیم داشت.

این تهیه‌کننده ادامه داد: ما همیشه معضلات و مسائل مبتلا به کودک را از زمان پخش برنامه "هفت و هفت دقیقه" مدنظر داشتیم و سال گذشته نیز پیرامون کودکانی که با ورود به سینما و تلویزیون ستاره می‌شوند، پرونده‌ای کار کردیم. سعی داشتیم در این پرونده فراموش شدن این کودکان پس از رسیدن به دوران بلوغ و بهداشت روانی آنها در محیط کار را مورد ازیابی قرار دهیم.

قمیشی با اشاره به مناسبت‌هایی چون روز جهانی کودک، روز دانش آموز، روز معلم و ایام نوروز تصریح کرد: در این مناسبت‌ها به یاد کودکان می‌افتیم اما بدیهی است که آنها همیشه در رسانه مظلوم هستند و عمدتا مخاطبان کودک نادیده گرفته می‌شوند.

وی همچنین از تلاش برای فعالیت باشگاه‌های مخاطبان در برنامه "حوالی هفت" به ویژه گزارشگران جوان برای تاسیس خبرگزاری مجازی خبر داد و اظهار کرد: از تازه‌ترین اتفاقات دیگر باشگاه‌ها نیز می‌توان به رونمایی از کتاب داستان‌های کوتاه نوشته اعضای نویسندگان و کتابیاران هفت اشاره کرد.

نقد موسیقی برنامه‌های کودک

کلهر تهیه‌کننده "گام هفت" نیز با اشاره به بررسی موسیقی کودک در تلویزیون اظهار کرد: در ویژه برنامه جمعه تفاوتی در ساختار نخواهیم داشت اما سعی‌ کرده‌ایم موسیقی در برنامه‌های کودک را بررسی کنیم و دلیل حرکت به سمت و سوی فعلی در این موسیقی را مورد ارزیابی قرار دهیم و در این زمینه به صورت مصداقی عمل کرده‌ایم.

وی افزود: این که ما برنامه مجید قناد را به عنوان مصداق قرار داده‌ایم دلیلی بر این نیست که تنها همین برنامه در موسیقی مشکل دارد. مسلما در برنامه‌های کودک شبکه‌های آموزش و تهران نیز ایراداتی به چشم می‌خورد. اما شبکه دوم داعیه این را دارد که ویژه کودک کار می‌کند. از دیگر بخش‌های برنامه جمعه نیز می‌توان به معرفی مشاهیر آهنگسازی اشاره کرد.

علمداری نیز در پایان سخنان کلهر از ادامه ساخت برنامه "گام7" در سال 91 با تغییراتی در دکور و ساختار و نقد موسیقی غرب در کنار موسیقی ایرانی خبر داد.