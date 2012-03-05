دستفروشان گلستان ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود ظهر دوشنبه رد ستاد تسهیلات سفرهای استان افزود: تابلو های راهنمای سطح استان ساماندهی شده و اطلاع رسانی در سطح استان به نحو مطلوب صورت گیرد.

دادبود به ارزیابی عملکرد کمیته های این ستاد اشاره کرد و گفت: در پایان فعالیت های این ستاد، با توجه به ارزیابی های صورت گرفته از فعالان و دست اندرکاران پر تلاش در ایام نوروز 91 تقدیر خواهد شد.

قائم مقام ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان ، دوره ورود مسافران نوروزی را به گلستان سه دوره عنوان کرد و گفت: مسافران نوروزی در دوره اول از (24 اسفند) تا پایان اسفند سال جاری وارد استان شده و سپس شاهد حضوران گردشگران در هفته اول عید و همچنین در دوره سوم در هفته دوم نوروز شاهد حضور و ورود مسافران نوروزی هستیم.

وی با اشاره به حجم بالای فعالیت های ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان دراین ایام، افزود: کمیته های ده گانه این ستاد به تمام وظایف خود توجه کامل داشته و ابلاغیه های این ستاد صادر شود.