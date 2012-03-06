محدث در این باره به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم سال 91 نمایشی را روی صحنه ببرم. تقاضای اجرای این نمایش را هم به مجموعه تئاتر شهر و هم تماشاخانه ایرانشهر ارائه کرده‌ام که امیدوارم به زودی زمان اجرا به من اعلام شود.

وی ادامه داد: نمایشنامه "کمدی سیاه" نوشته پیتر شفر را برای اجرا انتخاب کرده‌ام که یک کمدی مدرن است و در فضای متفاوتی روی می‌دهد. بازنویسی این متن را پریسا هاشم‌پور برعهده دارد و من و احسان بیگلری مشترکا آن را کارگردانی می‌کنیم.

وی ادامه داد: تمرینات نمایش را بعد از تعطیلات نوروز آغاز می‌کنیم. در حال صحبت کردن با بازیگران هستم که بعد از انتخاب تمرینات را شروع کنیم. در حال حاضر نیز مشغول بازی در نمایش "شرق شرق است" به کارگردانی مسعود رایگان هستم.

محدث در جشنواره سی‌ام فیلم فجر با فیلم سینمایی"آزمایشگاه" به کارگردانی حمید امجد حضور داشت. همچنین وی مجموعه تلویزیونی "سهمی برای دوست" به کارگردانی مسعود اطیابی را نیز آماده پخش دارد.