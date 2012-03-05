به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی پس از برگزاری انتخاباتی ریاست فوتبال ضمن بیان این مطلب گفت: امیدوارم آنچه در انتخابات فدراسیون فوتبال رقم خود به صلاح فوتبال کشور باشد و در عین حال از آقای کفاشیان انتظار دارم یک مقدار بیشتر در جهت توسعه فوتبال کشور، خصوصی سازی و ... اهتمام بورزند.

وی همچنین از مسئولان فدراسیون فوتبال خواست در لیگ برتر، لیگ دسته اول و کلیه مسابقات فوتبال عدالت را به اجرا در آورند و خاطر نشان کرد: امیدوارم مسئولان جدید فدراسیون فوتبال در جهت موفقیت این رشته ورزشی گام بردارند در دوره جدید دیگر آقای کفاشیان بهانه ندارد که نایب رئیسانش را خودش انتخاب نکرده است. در این دوره آقای کفاشیان بهانه ای جز خدمت کردن نخواهد داشت.

هدایتی مهمترین اتفاق مجمع را اراده باشگاه ها و هیئت ها در انتخاب افراد مورد نظرشان عنوان کرد و گفت: اینکه من به چه کسی رای دادم مهم نیست مهم آن است که در نهایت آقای کفاشیان انتخاب شد امیدوارم بتواند به رشد و توسعه فوتبال کمک کند.

وی در خصوص شایعاتی که پیرامون ورشکستگی اش مطرح شده گفت: اینها شایعه است و افرادی که منتظرند من ورشکسته شوم و از فوتبال بروم آرزویشان را به گور می برند من کافی است هر سال یکی از واحدهای مسکونی خود را بفروشم می توانم تا 100 سال به همین صورت در فوتبال بمانم.

هدایتی ضمن تاکید بر اینکه به غیر از داماش با هیچ باشگاهی برای خرید سهام آنها وارد مذاکره نشده گفت: با قیمتی که برای باشگاه داماش تعیین کرده اند شاید خود قوه قضائیه قصد دارد در لیگ برتر تیم داری کند!