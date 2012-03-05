اکثرنامزدهای جبهه پایداری در لیست جبهه متحد بودند/ رویکرد مجلس تغییر می کند

به گزارش خبرنگارمهر، کامران باقری لنکرانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگارمهر در خصوص وضعیت حضور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: تراز جدیدی در کشور رقم خورد که در این میان باید به رهبر معظم انقلاب و مردم ایران تبریک گفته شود.

وی تصریح کرد: انتخابات درسهای فراوانی برای گفتن داشت که مهمترین آنها دقت مردم در انتخاب افراد به عنوان وکیل مردم بود.

سخنگوی جبهه پایداری ادامه داد: با توجه به سخنانی که در خصوص کم رونق بودن انتخابات شاهد بودیم حرکت پرنشاط ملت ایران و مردم استان فارس برای مشارکت در سرنوشت کشور را دیدیم.

اصلاح رفتار سیاسی رویکرد جدید مجلس باشد

لنکرانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مردم از رفتارهای سیاسی نمایندگان خوشحال نیستند، گفت: توقع مردم این است که به جای تبدیل شدن مجلس به صحنه سیاسی نمایندگان به فکر رفع مشکلات مردم باشند.

وی تصریح کرد: رای دادن مردم نشان داد که نمایندگانی که به فکر فعالیتهای سیاسی هستند در مجلس و در میان مردم جایگاهی نخواهند داشت.

سخنگوی جبهه پایداری افزود: توقعی که از مجلس نهم است حرکتی فراتر و استفاده مناسب از موقعیتها نسبت به مجلس هشتم است که در این میان پشتوانه قوی مردمی می تواند نمایندگان را برای رسیدن به اهداف خود یاری کند.

لنکرانی با بیان اینکه ظرفیتهای مجلس نهم مورد استفاده باشد، گفت: مجلس نهم باید تغییرات اساسی را در دستور کار خود قرار دهد که در این راستا مهمترین تغییری که می تواند انجام شود تغییر اساسی در هیئت رئیسه مجلس است.

وی تصریح کرد: مجلس نهم با مجلس هشتم بسیار متفاوت است و خوشبختانه بیشترین کرسی در دستان اصولگرایان قرار دارد به همین دلیل باید از دعوا های بدون نتیجه خودداری شود.

طرح سئوال از رئیس جمهور تبلیغاتی بود

سخنگوی جبهه پایداری در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تاثیر طرح سئوال از رئیس جمهور در زمان نزدیک به انتخابات یادآور شد: طرح سئوال از رئیس جمهور مشکلی ندارد و نمایندگان مجلس حق این کار را دارند اما باید دید در چه زمانی این رفتار صورت گرفته است.

لنکرانی افزود: شاهد بودیم که طرح سئوال از رئیس جمهور در انتخاب مردم تاثیر نداشت و برخی از نمایندگان که از طراحان این سئوال بودند این بحث را در میان مردم مطرح نکردند به گونه ای برخی از افراد حرکتی تبلیغاتی انجام دادند اما در اصل این گونه رفتنارها به دید مردم خوشایند نیست زیرا نمایندگان باید به فکر رفع مشکلات مردم باشند.

سخنگوی جبهه پایداری ادامه داد: برخی از افراد از نام فهرست خود کلمه منتقدان دولت را حذف کردند زیرا به چشمان خود دیدند مردم به رفتارهای سیاسی نمایندگان بی توجه هستند.

ویژه پنداری برخی از چهره ها شکسته شد

لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت داوطلبان جبهه پایداری یادآور شد: 188 نفر به عنوان نامزد های جبهه پایداری مشخص شدند که اکثر آنان در لیست جبهه متحد اصولگرا نیز وجود داشتند.

وی افزود: این انتخابات و رفتارهای مردم نشان داد که برخی از پیش بینیها که ناشی از ویژه پنداری برخی از افراد بود شکسته شد.

سخنگوی جبهه پایداری تصریح کرد: وضعیت جبهه پایداری در انتخابات مناسب است که در این میان 55 نفر نیز به دور دوم راه یافته اند.

لنکرانی ادامه داد: در تهران از میان پنج نفر منتخب سه نفر در لیستهای مشترک، یک نفر جبهه متحد اصولگرایان و یک نفر نیز در لیست پایداری است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت نمایندگان مورد حمایت جبهه پایداری مد نظر قرار خواهد داشت، یادآور شد: کسانیکه با حمایت جبهه پایداری وارد مجلس شدند باید به اصول این جبهه نیز پایبند باشد به همین دلیل نظارت بر این افرد ادامه خواهد داشت.