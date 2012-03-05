دانشگاه آزاد جلوی مهاجرت نخبگان را گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهریار حسن زاده افزود: بنده از سال 1364 با دانشگاه آزاد اسلامی که حاصل خون دل خوردن های مردان و زنان بزرگ این سرزمین است بوده ام، این دانشگاه توانسته است به رغم وجود تنگناهایی که در مسیر توسعه اش ایجاد شده، راه پیشرفت و تعالی را طی کند و در حال حاضر به عنوان افتخار جامعه دانشگاهی مطرح شود.

حسن زاده با اشاره به تقاضای روزافزون در جامعه برای تحصیلات تکمیلی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی با ایجاد و توسعه تحصیلات تکمیلی توانسته است جلوی بسیاری از کسانی که برای ادامه تحصیلات تکمیلی به کشور های خارجی را دارند بگیرد اما روند گرایش به تحصیلات در کشورهای خارجی همچنان ادامه دارد. بیش از 60 هزار متقاضی ایرانی در کشور ترکیه طی یک سال برای ورود به مقطع تحصیلات تکمیلی در این کشور کنکور داده اند.

حسن زاده با اشاره به تحولات مدیریتی در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ان شاء الله در شرایط ایجاد شده جدید در دانشگاه آزاد اسلامی نیز شاهد تعالی این دانشگاه خواهیم بود و اهداف دانشگاه کما فی السابق با موفقیت دنبال خواهد شد.

وی به نقش معاونت دانشجویی دانشگاهها اشاره کرد و گفت: کار حوزه معاونت دانشجویی سخت و نفس گیر است، بخش عظیمی از مشکلات و پاسخگویی در دانشگاهها بر عهده این معاونت می باشد

دبیر منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی افزود: حسن برگزاری چنین جلساتی ، بررسی مسائل و مشکلات این حوزه بوده و موجب پویایی و استفاده از تجارب واحد ها ومراکز در مرتفع نمودن مسائل پیش آمده و پیش رو است.

حسن زاده ادامه داد: توجه به خلاقیت کاری و دوری از تنش یکی از مولفه هایی است که می توان با استفاده از آن بسیاری از مشکلات دانشجویی را مرتفع کرد .

وی استفاده از سیستم های میکانیزه برای صدور مدرک تحصیلی را ضروری توصیف کرد و گفت : تاخیر و ایراد در صور مدارک تحیلی می تواند در ارتباط جامعه با دانشگاه خدشه وارد نماید و معاونت های دانشجویی می بایست برای صدور مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان موضوع زمان را مد نظر قرار دهند .

وی به تعامل واحد های دانشگاهی با خانواده دانشجویان اشاره کردو گفت : ما نباید اجازه دهیم تعامل و ارتباط با خانواده دانشجویان با دانشگاه قطع شود .

دبیر منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی به لزوم همگرایی معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی دانشگاه اشاره کرد وادامه داد : اگر بخواهیم در حوزه معاونت دانشجویی موفق شویم نیاز به همگرایی و ارتباط موثر و پیوسته با معاونت فرهنگی داریم .

دانشگاه عرصه فرهنگ و فکر است

همچنبن رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با اشاره به سه دهه فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با سپری کردن سه دهه از فعالیت خود در آستانه ورود به دهه چهارم است، دهه چهارم برای دانشگاه آزاد اسلامی دهه رقابت با معتبرترین دانشگاههای جهان است.

دکتر اصغر پرتوی با بیان اینکه ممکن است برای عده ای هدف گذاری دهه چهارم موضوعی دور از ذهن و برای برخی نیز آرمان گرایانه باشد ولی حقیقت این است اگر به گذشته دانشگاه آزاد اسلامی به درستی نگاه شود، رقابت با دانشگاه های معتبر جهان چندان کار سختی هم نیست همچنان که طی یک دهه ارتقای کیفیت و یک دهه ارتقای کمیت برای این دانشگاه سخت و غیرممکن نبود . هدف دهه چهارم، استمرار اهداف اول، دوم و سوم دانشگاه آزاد اسلامی است و دانشگاه آزاد اسلامی به موفقیت های خودش ادامه خواهد داد.

وی اضافه کرد: 31 اردیبهشت ماه سال 1391 آغاز دهه چهارم فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی است، جلوه های موفقیت این دانشگاه در عرصه ملی و بین المللی دیده می شود. برای نیل به اهداف دهه چهارم نیاز به تعامل و همگرایی معاونت های مختلف دانشگاه از جمله معاونت های دانشجویی هستیم.

پرتوی افزود: برای رسیدن به هدف دهه چهارم لازم است معاونت دانشجویی همگام با سایر حوزه های دانشگاه در توجه و اقبال مردم و جامعه به دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نماید . 50 درصد تحقق هدف دهه چهارم در گرو فعالیت معاونت دانشجویی است .

وی گرایش به کم اقبالی به دانشگاه آزاد اسلامی را یک تهدید برشمرد و اضافه کرد: یکی از مهمترین تهدیدات دانشگاه آزاد اسلامی کم شدن اقبال به دانشگاه آزاد اسلامی است که بخش عمده این تهدید در حوزه معاونت دانشجویی با برخورد خوب و مطلوب، پاسخگویی، امنیت، بالا بردن کیفیت غذا و سلف و سرویس ها، خوابگاههای دانشجویی و ایجاد محیط سالم فکری و معنوی برای دانشجویان می تواند به فرصت تبدیل شود .

پرتوی ادامه داد : یکی دیگر از تهدیدات در حوزه فرهنگ است ، مسائل فرهنگی جزو تهدیداتی هستند که نگرش ها و قضاوت های مختلفی در خصوص دانشگاهها ایجاد می کند . عده ای نقدشان مخلصانه است و باید مسئولان این نقدها را بشنوند وعمل کنند، متاسفانه عده ای هم مغرضانه و بی پروا همه مشکلات را به دانشگاهها ربط می دهند و شماتت می کنند.

پرتوی گفت: نقش دانشگاهها ممتاز و برجسته است. مردم و جامعه از دانشگاه و دانشگاهی انتظاراتی دارد لذا همه ما به عنوان جامعه دانشگاهی باید نسبت به مسائل فرهنگی جامعه احساس مسئولیت کنیم . .معاونت های دانشجویی به انتظارات به حق جامعه جواب دهند .

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در مواجهه با مسائل فرهنگی مسئولان نگاه کارشناسی باید داشته باشند ، با چوب و چماق نمی توان مشکلات فرهنگی را حل کرد دانشگاه عرصه فرهنگ و فکر است.

در این همایش معاونان دانشجویی واحد ها و مراکز منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی به طرح مشکلات و چاره جویی برای حل مشکلات با مسئولان و کارشناسان منطقه و سازمان مرکزی پرداختند.