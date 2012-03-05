91 ، سال کار با اولویت عملیات عمرانی در استان البرز است

عزیز اکبریان در حاشیه مراسم تودیع و معارفه وزیر راه و شهرسازی ضمن تشکر از حسن اعتماد مردم کرج در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بسیاری از پروژه های تصویب شده از سوی رئیس جمهور عقب هستیم وبا وجود تصویب اولین مصوبه دور سوم سفر ریاست جمهوری مبنی بر راه اندازی صدا و سیمای البرز به تازگی و یک هفته پیش زمین آن واگذار شده است در حالی که یک سال از تاریخ این مصوبه می گذرد.

وی ادامه داد: هنوز با تشکیل استان البرز در بسیاری از امور عمرانی شهر عقب هستیم.

وی با اشاره به زمین های سازمان صدا و سیما، شهرک اداری و بدهی 72 میلیاردی اداره راه وترابری که بعد از این بر دوش اداره راه و شهرسازی خواهد بود اظهار داشت: مهم ترین و در اولویت ترین کارهای عمرانی استان البرز اقدامات مذکور است که به جد باید در دستور کار قرار گیرد.

اکبریان گفت: مردم شهر کرج با امکانات محدود در حوزه بهداشت ودرمان محروم ترین مردم هستند که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرند و اقدامات بنیادی در رفع محرومیت های آنان صورت گیرد.

وی با تاکید جدی بر راه اندازی سیمای البرز افزود: اولین مصوبه رئیس جمهور تاسیس و راه اندازی سیمای استانی بوده است اما اکنون با گذشت یک سال از تصویب این مصوبه و رفع مشکلات اختصاص زمین به این مرکز در هفته گذشته توانسته ایم تحویل دهیم.

اکبریان ادامه داد: کرج نیازمند کاری جهادی است و همت بالاتری را می طلبد.

وی خطاب به مدیر کل راه و شهرسازی و معاون فنی عمرانی استانداری تاکید کرد: بار بزرگ شهر بر دوش شما است و با تیمی توانمند باید کارهای عمرانی را به هر نحوی که شده است شروع کنید.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سال 89 استان البرز تشکیل شد، در سال 90 استان را راه اندازی کردیم و سال 91 سال کار و تلاش مسئولان با اولویت عملیات عمرانی در استان البرز خواهد بود.