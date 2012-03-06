سیدجواد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش 25 درصدی قیمت بلیت اتوبوس از 25 اسفندماه خبرداد و گفت: این افزایش قیمت مطابق روال هر ساله تا 15 فروردین ماه 91 ادامه خواهد یافت.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در ارتباط با حمل و نقل جاده‌ای مسافران، پیش‌فروش اینترنتی و حضور بلیت اتوبوس نوروزی آغاز شده و در حال انجام است، بنابراین شرکتهای حمل و نقل به راحتی می‌توانند با برنامه‌ریزی، به ارایه خدمات بهتر بپردازند.

وی تصریح کرد: در این میان، افزایش قیمت 20 درصدی در نرخ بلیت اتوبوس در نظر گرفته شده که کاملا قانونی است و مصوبات لازم را دارد؛ این در حالی است که مجدد در تاریخ 15 فروردین ماه سال آتی، نرخ‌ها به حالت قیمت‌های قبل از 25 اسفندماه 90 بازخواهد گشت.

به گفته احمدی، در این میان موضوع نظارت بر نرخ‌های تعیین شده نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت که بر این اساس، طرح نظارتی ویژه‌ای که برای تمامی کالاها در ایام پایانی سال تدارک دیده شده است، تمرکز ویژه‌ای بر اتوبوس‌ها خواهد داشت و بر گزارشات تخلفات، با فوریت رسیدگی می‌شود.

وی اظهار داشت: این نظارت‌ها در بخش درون‌شهری نیز که متناسب با رونق خریدهای شب عید افزایش می‌یابد، پررنگ‌تر از قبل خواهد شد.

افزایش قیمت بلیت قطارهای خصوصی ممنوع است

احمدی در خصوص حمل و نقل ریلی نیز گفت: پیش‌فروش بلیت‌های قطار نیز آغاز شده و افزایش قیمتی در این رابطه متوجه مردم نیست، تنها افزایش قیمت مربوط به بلیت‌های شرکت مسافربری رجا بوده که از 11 بهمن‌ماه عملیاتی شده است.

وی تصریح کرد: در مورد قطارهای بخش‌خصوصی و سایر قطارها افزایش قیمت ممنوع است و اگر شکایتی باشد، به آن رسیدگی خواهد شد. به گفته این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، آژانس‌های فروش بلیت قطار هم حق هیچگونه افزاش قیمتی خارج از مصوبات را ندارند.