اردوی تفریحی سیاحتی سربازان مرزبانی خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی فرماندهی مرزبانی خراسان شمالی، اردوی یک روزه ای با هدف ارتقاء روحیه مرزبانان، صبح دوشنبه با حضور 40 نفر از سربازان مستقر در پاسگاه های نقطه صفر مرزی این استان برگزار شد.

در این اردوی تفریحی ورزشی، بازدید سربازان از موزه آیینه خانه مفخم، زیارت امام زاده موسی بن جعفر(ع)، برگزاری نماز جماعت در محل معصوم زاده بجنورد، بازدید از تفریح گاه های بابا امان و بش قارداش پیش بینی شده است.

همچنین یک گروه 40 نفره از سربازان غیربومی مرزبانی خراسان شمالی تا پایان هفته جاری در قالب اردوی زیارتی مشهد مقدس برای زیارت امام رضا(ع) عازم این شهر می شوند.

یادآور می شود در پاسگاه ها و پادگانهای مرزی استان خراسان شمالی امکانات ورزشی مناسبی برای سربازان مرزبانی در نظر گرفته شده که نتیجه آن کسب مقام سوم والیبال در مسابقات ورزشی نیروهای ناجا و مقام سوم مسابقات فوتسال جام فجر در استان خراسان شمالی بوده است.

استان خراسان شمالی دارای 301 کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان بوده که حدود 40 کیلومتر از این مرز به صورت آبی است.