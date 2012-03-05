معرفی آثار راه یافته به بخش غیر تئاتری جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران

به گزارش روابط عمومی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران، 49 اثر متقاضی توسط مهدی مکاری، رضا مهدی‌زاده و امیرحسین حریری مورد بازبینی قرار گرفتند. 8 اثر راه‌یافته به بخش مسابقه صحنه دانشجویان غیر تئاتری جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران به شرح ذیل هستند.

"هتل ایران" به کارگردانی مهسا رحمانی از دانشگاه شهید رجایی (مشروط به اصلاح)

"والنتاین مبارک" به کارگردانی امیرارسلان اشرفی از دانشگاه علمی کاربردی واحد 48 (مشروط به اصلاح)

"سعادت لرزان مردمان تیره روز" به کارگردانی سیدمجتبی جدی از دانشگاه میراث فرهنگی تهران

"سنگ کاغذ قیچی" به کارگردانی لیلا محمدلو از دانشگاه پیام نور نظرآباد

"روزگار و نغمه‌هایش" به کارگردانی اشکان هورسان از دانشگاه علوم تحقیقات

"پزشک نازنین" به کارگردانی حمید شیرزاده از دانشگاه انقلاب اسلامی

"اختلاس سه پولی از برشت" به کارگردانی فتح ا.. نیازی از دانشگاه هنر و معماری (مشروط به بازبینی مجدد)

"جاده" به کارگردانی سارا کریمیان اقبال از دانشگاه تهران



پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران اردیبهشت‌ماه سال 91 با دبیری حمید مرادویسی در تهران برگزار می‌شود.



تقدیر از آقاعباسی در جشنواره سراسری تئاتر دانشگاهی ایران



جشنواره سراسری تئاتر دانشگاهی ایران در مراسم اختتامیه خود از یدالله آقاعباسی تقدیر به عمل می‌آورد.



به گزارش روابط عمومی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران، آقاعباسی مدرس، پژوهشگر و کارگردان تئاتر و عضو هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر دانشگاهی ایران در روز چهارشنبه 17 اسفندماه در شهر کرمان مورد تقدیر قرار می‌گیرد.



پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر دانشگاهی ایران از 13 تا 17 اسفندماه در شهر کرمان برگزار می‌شود.



تمدید اجرای "آوای بازگشتگان"



اجرای نمایش محیطی "آوای بازگشتگان" به نویسندگی احسان فلاحت‌پیشه و کارگردانی کامبیز اسدی که این روزها در بنای تاریخی موزه فرهنگسرای انقلاب اجرا می‌شود تا 25 اسفندماه تمدید شد.



به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این قرار بود این نمایش تا پایان هفته جاری در این مکان اجرا شود اما به درخواست گروه اجرایی و تمایل مسئولان فرهنگسرا اجرای آن تا 25 اسفندماه تمدید شد. این اجرای محیطی متناسب با فضای زیرزمین موزه تاریخی فرهنگسرای انقلاب توسط گروه تئاتر "صلح" تولید شده و در شکل متفاوتی با 23 بازیگر اجرا می‌شود.



در این نمایش 80 دقیقه‌ای که موضوع آن درباره بیداری اسلامی و اتفاقات اخیر خاورمیانه است، تماشاگر در مواجه با بازیگران قرار می‌گیرد. این نمایش ساعت 19 به صحنه می‌رود و شنبه ‌ها نیز اجرا می‌شود. دراماتورژ و طراح صحنه آن حبیب دانش است و سروش حاتمی آذر آهنگسازی آن را به عهده دارد.



همچنین طراحی پوستر و بروشور این نمایش را مازیاز تهرانی انجام داده و مهدی آشنا عکاس اجراست. زهرا شایان فر، محمدرضا ترابی،مهدی زمین پرداز،مجید آتشی ،حسن محمدی ،نوشین سلیمانی ،حسام کلانتری،نازنین سهامی زاده،غزل شجاعی، نیما ملا جعفر،محمد کنگرانی ، سیدجواد منافی، ندا سادات جبرئیل، زهره سادات جبرئیل ، زهره یگانه پور،کمال اصغری،معین اسلامی ،پوریا اخوان محسن اسماعیلی ،هانیه موسوی ،پیمان میناوند،سعید اسکندری،مصطفی لامعی و امیرحسین کاظمی بازیگران آن هستند .



مچنین نشست مطبوعاتی این نمایش با حضور برخی از عوامل نمایش ، ساعت 11 ،صبح فردا سه شنبه -16 اسفند- در سالن کنفرانس خانه تئاتر واقع در خیابان صبای جنوبی برگزار واز شما همکار گرامی و خبرنگار محترم دعوت می شود در این نشست شرکت کنید.