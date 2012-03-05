عباس کمره‌ای در گفتگو با مهر از برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای تامین اسکناس مورد نیاز ایام پایانی سال خبر داد و گفت: تامین اسکناس‌های درشت و خرد در دستور کار است.



مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک ترکیب بهینه اسکناس‌های درشت و خرد را در این زمینه مد نظر دارد، افزود: اسکناس‌های 500 تومانی و 1000 تومانی که مورد نیاز مردم است، تامین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اسکناس نو بین تمام بانک‌ها در حال توزیع است، تصریح کرد: این به معنای آن نیست که بانک مرکزی در روزهای پایانی سال، توزیع اسکناس نو بین همه بانک‌ها را نداشته باشد.



کمره‌ای اظهار داشت: در برخی مقاطع سال مانند اعیاد و روزهای پایان سال، نیاز مردم به اسکناس نو افزایش می‌یابد؛ بنابراین برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته تا از طریق برخی بانک‌های کشور با معرفی چند شعبه؛ اسکناس نو بین مردم توزیع شود.



مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی به زودی بانک‌های عامل که مجری توزیع اسکناس نو هستند را به مردم معرفی خواهد کرد.



این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی فعلا در جریان است، گفت: بانک مرکزی برنامه‌ای برای عرضه ایران‌چک‌های 100 و 200 هزار تومانی تا پایان سال ندارد.