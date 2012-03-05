توسعه منابع طبیعی نیازمند مشارکت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه برنامه های هفته منابع طبیعی افزود: برای تحقق این امر باید به آموزش مردم و ترویج فرهنگ درختکاری بیش از مقوله های دیگر توجه شود.

وی ایجاد فضای سبز را در نشاط افراد جامعه موثر دانست و گفت : گسترش فرهنگ درختکاری و افزایش سرانه فضای سبز شهرستان مستلزم همکاری همه ارگان ها و نهادها و به خصوص مردم با منابع طبیعی شهرستان است و باید راهکاری مناسب این تعامل نهادینه شود.

کر مهمترین وظیفه منابع طبیعی را حفاظت از جنگل و مرتع عنوان کرد و افزود: جنگل و منابع طبیعی به عنوان یک امانت الهی در اختیار ماست و تمام کسانیکه به طور مستقیم و غیر مستقیم در راستای حفظ و احیای منابع طبیعی فعالیت دارند کارشان بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.



فرماندار شهرستان آق قلا حفظ این امانت را برای آیندگان ضروری دانست.