دو طبقه کردن اتوبان کرج تهران در دور چهارم سفر دولت دنبال می شود

قدرت الله ضیایی فر در حاشیه مراسم معارفه خود به برنامه های پیش روی خود اشاره کرد و اقدامات انجام شده در زمان تصدی بر سازمان مسکن و شهرسازی را برشمرد و به خبرنگار مهر گفت: اکنون با تشکیل اداره راه و شهرسازی وظایف بیشتری بر عهده خواهم داشت و در این مسیر نیازمند حمایت مسئولان ارشد استان البرز هستم.

وی در مراسم معارفه خود و دریافت دو سمت قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ومدیرکل راه وشهرسازی استان البرز این اتفاق را فرصتی برای خدمت رسانی قلمداد کرد و گفت: با توجه به سیاست های دولت و کارهای و ادغام دو اداره راه و مسکن اظهارداشت داشت: اقدامات زیربنایی مهمی را در استان البرز عهده دار خواهم بود.

وی افزود: پروژه های بزرگی در بخش را از سوی تهران با حجم انبوهی از بدهی بر دوش ما خواهد بود.

ضیایی فر ضمن اشاره به پروژه های در دست اقدام آنها را برشمرد و گفت: رفع نقاط پر حادثه در محور جاده چالوس از مهمترین اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفت و طبق آمار پلیس راه کمترین تلفات را با رفع این نقاط پرحادثه اخذ کرده ایم و با رفع سایر نقاط باقی مانده از رتبه دوم که باید به رتبه اول خواهیم رسید.

وی ادامه داد: همچنین پروژه طالقان –هشتگرد نیز از جمله مصوباتی بود که تلاش کردیم تا در اخذ بودجه در در بندهای مصوبات سفر چهارمین بگنجانیم.

مدیرکل راه وشهرسازی استان البرز دو طبقه کردن اتوبان تهران- کرج را نیز از دیگر برنامه های در دست اقدام این سازمان برشمرد و گفت: امیدواریم در سفر دور چهارم ریاست جمهوری بتوانیم اعتبار قابل توجهی را با این حجم پروژه های در دست اقدام جذب کنیم.

ضیایی فر به پروژه های مسکن و شهرسازی نیز اشاره کرد و افزود: بیش از 100 هزار واحد مسکن مهر در استان البرز در حال ساخت است و برنامه ما 97 هزار و 800 واحد است ولی عملکرد ما یکصد و13 هزار واحد در استان البرز است که در عرض 14 ماه 80 درصد پروژه های مذکور را اجرایی کرده ایم و آن حاکی از تلاش همکاران ما در مجموعه سازمان مسکن و شهرسازی است.

وی افزود: اداره کل مسکن و شهرسازی با بضاعت کم و فقدان نیروهای متخصص تشکیل شد؛ و با کمترین بضاعت مالی امروز از پاک ترین نیروها را در این اداره برخورداریم.

این مسئول گفت: در بحث تصرف عدوانی اراضی دولت نیز در سال گذشته بهترین عملکرد را داریم.

وی به برخی مشکلات نظیر سایت اداری و... نیز اشاره کرد وافزود: تا کنون زمین دانشگاه هنر صدا وسیما و... تامین شده است و زمین های دیگری نطیر دانشگاه البرز و... هم در دستور کار قرار دارد که با همکاری مسئولان امر این مشکلات نیز مرتفع خواهد شد.