اراضی قابل کشت خراسان رضوی به دانشجویان رشته کشاورزی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر دوشنبه در همایش "منابع طبیعی پشتوانه اقتصادی" اظهارکرد: در سال آینده حدود 300 هزار هکتار زمین برای کشت در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی به تنوع محصولات کشاورزی در استان اظهار داشت: هم اکنون در استان حدود 7.5 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی تولید می شود که این میزان باید در سال 91 به 10 میلیون تن افزایش یابد.

رئیس کارگروه توسعه کشاورزی استان افزود: باید روش آبیاری غرقابی در استان منسوخ و آبیاری ها در بخش کشاورزی و فضای سبز به روش های نوین انجام شود.

صلاحی اظهار داشت: هم اکنون مصرف آب در استان سالانه حدود هشت میلیارد مترمکعب است که حدود شش میلیارد و 800 میلیون متر مکعب آن از طریق 15 هزار حلقه چاه، قنوات و نزولات آسمانی و حدود یک میلیارد و 200 متر مکعب آن از سفره های زیرزمینی و به صورت اضافه برداشت تامین می شود.

اختصاص 92 درصد آب استان به بخش کشاورزی

صلاحی افزود: اگر سیستم آبیاری در بخش کشاورزی که حدود 92 درصد مصرف آب استان را به خود اختصاص داده اصلاح شود علاوه بر کاهش مصرف آب، اراضی بیشتری در استان زیر کشت خواهد رفت.

وی خواستار اختصاص حداقل 20 درصد از محوطه واحدهای صنعتی در استان به فضای سبز شد و اظهار داشت: تلاش برای افزایش سرانه فضاهای سبز در استان علاوه بر زیبایی و کمک به تصفیه هوا باعث کاهش استرس زندگی ماشینی می شود.

وی با بیان اینکه فضای سبز شهری به سه بخش عمودی، افقی و تزئینی تقسیم می شود، گفت: با توجه به آغاز سال جدید و فصل شکوفایی طبیعت باید برای افزایش آن برنامه ریزی شود.

صلاحی تصریح کرد: ایجاد و حفاظت از فضاهای سبز و منابع طبیعی منحصر به اداره کل منابع طبیعی و شهرداری ها نیست و همه باید برای تحقق آن تلاش کنند.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر توجه به ایجاد فضای سبز در واحدهای صنعتی، بیان کرد: این واحدها باید با تصفیه پساب های صنعتی نسبت به آبیاری فضاهای سبز خود آن هم به صورت مکانیزه اقدام کنند.

صلاحی به شهروندان توصیه کرد: از فضاهای در اختیار و موجود خود برای کاشت درخت استفاده کنند و از مسوولان نیز خواست تا علاوه بر کاشت درختان سایه دار نسبت به کاشت درختان میوه دار در بوستان ها برای استفاده عموم اقدام کنند.