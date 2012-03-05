محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: کانال رودخانه قمرود از ابتدای رودخانه تا انتهای آن 7 کیلومتر طول دارد.
وی گفت: برای ایجاد آب نما یک لوله اصلی در کنار کانال آبروی رودخانه تعبیه میشود.
وی ادامه داد: این لوله به چاههای آب خام وصل میشود و از این لولهها، 160انشعاب با فاصله 50 متر از یکدیگر داخل کانال میشوند.
مدیرعامل سازمان فضای سبز و پارکها با اشاره به اینکه بر روی این انشعابها فواره نصب میشود، افزود: هر یک از این فوارهها به سه سمت مستقیم، چپ و راست آب پخش میکنند و مجموعا 480 انشعاب را تشکیل میدهند.
وی گفت: هزینه احداث این آب نما بدون در نظر گرفتن هزینه تأمین چاه متصل به شبکه 300 میلیون تومان است.
وی با اشاره به اینکه این پروژه در هفته آخر امسال افتتاح میشود افزود: تاکنون 50 درصد از کار انجام شده است و همچنین هزار و 200 متر از سمت منطقه چهار نیز تست شده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان فضای سبز و پارک ها ازاحداث آب نمادربستر رودخانه ی قمرود خبر داد.
محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: کانال رودخانه قمرود از ابتدای رودخانه تا انتهای آن 7 کیلومتر طول دارد.
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