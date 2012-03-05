به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام روزبه برکت­رضایی هدف از تولید این لوح فشرده را زنده نگه داشتن یاد و نام فقیهان و احیای میراث گرا‌ن‌سنگ آنان، ایجاد بستری مناسب برای تحقیق و پژوهش در حوزه دین و بویژه مباحث مربوط به حج و زیارت عنوان کرد.

وی افزود: دسترسی سریع و آسان به منابع دست اول علمی و تحقیقی، دستیابی به منابع اصیل و عرضه یک‌جای تالیفات حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت و راه اندازی جامع ترین کتابخانه تخصصی و غنی پیرامون مسائل حج و زیارت از دیگر اهداف تولید این لوح فشرده است.

مدیر پایگاه اطلاع رسانی حج با بیان اینکه این لوح فشرده با همکاری مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تولید شده است، ادامه داد: باتوجه به ظرفیت‌های موجود و خلاء‌های علمی و پژوهشی در زمینه حج و زیارت اهمیت تولید این لوح بر اهل علم پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه در این لوح 962 جلد کتاب با موضوع حج و زیارت قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در این لوح فشرده هفتصد آثار به چاپ رسیده حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، تا شهریور 1390 گردآوری و به جامعه پژوهشی تقدیم شده است.

حجت الاسلام برکت رضایی اظهارداشت: در حال حاضر بیش از 5 هزار روحانی حج و عمره و 10 هزار روحانی عتبات در شبکه روحانیون حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت مشغول به فعالیت هستند که این نرم افزار امکانات ویژه پژوهشی برای کارگزاران حج و عموم علاقمندان به حوزه حج و زیارت را فراهم آورده است.

وی تصریح کرد: تمایل گسترده مجامع دانشگاهی و زائران فرهیخته به مباحث گوناگون و متنوّع حج و زیارت و امکان دسترسی اکثریت آنان به رایانه همچنین ارائه مباحث اعتقادی و پاسخ به شبهات وهابیّت اهمیت این لوح فشرده را در جهان سلام مضاعف می‌کند.

وی در بخش دیگری از گفت وگوی خود به محتوای پژوهشی و کاربردی این لوح اشاره کرد و گفت: این لوح در ده موضوع احکام ومناسک، اسرار و معارف، اعتقادات و پاسخ به شبهات، تاریخ مکه و مدینه، سفرنامه و خاطرات، مباحث اجتماعی و سیاسی حج، عتبات عالیات و سوریه، ادعیه و حدیث، نشریات و مرجع تولید شده است.

مدیر پایگاه اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری افزود: ارائه بیش از 60 قطعه فیلم، صوت و 200 قطعه تصویر از اماکن مذهبی جهان اسلام از دیگر محتویات این لوح گران‌سنگ است.

حجت الاسلام برکت­رضایی ادامه داد: در نرم افزار پژوهشی«کتابخانه جامع حج2»، کلیه ابواب فقهی و حدیثی کتب حج فقها و محدثین به تفکیک ارائه شده است.

وی با بیان اینکه فرایند پژوهش و مراحل فنی کتب فقهی و حدیثی این لوح پیش از این توسط مرکز نور در نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) تهیه شده است، یادآور شد: ان شالله عرضه و توزیع این لوح فشرده به علاقمندان و ایرانیان خارج از کشور در موسم حج امکان پذیر خواهد بود.