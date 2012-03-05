صد و یازدهمین شماره ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، صد و یازدهمین ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات در شماره اسفندماه خود با انتشار مطالب گوناگون در بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت ویژه بررسی ویژگی‌های هارد دیسک‌ها را در دستور کار قرار داده ‌است.

ضعفهای سیستم فیلترینگ در ایران ، پرمراجعه ترین وب سایتهای ایرانی در سال 90 و انتخابات در اینترنت از جمله مطالبی است که در این ماهنامه منتشر شده است.

در این شماره از ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات همچنین عناوینی چون مجازی سازی میز کار رایانه ، 10جواهر پنهان گوگل و به روزرسانی میزکار رایانه به چشم می خورد.