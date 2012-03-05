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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

صد و یازدهمین شماره ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات منتشر شد

صد و یازدهمین شماره ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات منتشر شد

جدیدترین شماره ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات با بررسی ویژگی‌های هارددیسک‌ها منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صد و یازدهمین ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات در شماره اسفندماه خود با انتشار مطالب گوناگون در بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت ویژه بررسی ویژگی‌های هارد دیسک‌ها را در دستور کار قرار داده ‌است.

ضعفهای سیستم فیلترینگ در ایران ، پرمراجعه ترین وب سایتهای ایرانی در سال 90 و انتخابات در اینترنت از جمله مطالبی است که در این ماهنامه منتشر شده است.
 
در این شماره از ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات همچنین عناوینی چون مجازی سازی میز کار رایانه ، 10جواهر پنهان گوگل و به روزرسانی میزکار رایانه به چشم می خورد.
کد مطلب 1552410

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