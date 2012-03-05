سرانه جنگل در ایران 26 درصد سرانه جهانی جنگل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده در جمع خبرنگاران درحاشیه نشست خبری پیش از ظهر دوشنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: سرانه جنگل در کشور ما پایین است بر همین اساس دولت برنامه ریزی کرده که در سال حدود صد هزار هکتار کاشت جنگل انجام دهد و حدود 500 هزار هکتار هم از توسعه بیابان و خشک شدن جنگل ها جلوگیری کند.

به گفته وی، برای شهرداریها به خصوص شهرداری کلانشهرها نیز دولت هدفگذاری کرده که سرانه فضای سبز یک متر به ازای هر نفر گسترش یابد که این برنامه از هدفگذاریهایی است که در برنامه جامع کاهش آلودگی هوا لحاظ شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اینکه سطح جنگل ها در کشور ما امروز حدود 14 میلیون هکتار است اظهار داشت: در مرحله اول و طی برنامه پنجم توسعه دولت هدفگذاری کرده تا سطح جنگل ها را در کشور به 18 میلیون هکتار رسانده و در سالهای آینده پس از برنامه پنجم توسعه این سطح را به 25 میلیون هکتار برساند.

محمدی زاده تصریح کرد: در راستای افزایش سطح جنگل ها در کشور دستگاههای متعدد وظایف مختلفی دارند که از جمله مهمترین دستگاههایی که در این راستا باید همکاری کنند سازمان جنگل ها و مراتع ، سازمان حفاظت محیط زیست، وزات جهان کشاورزی و وزارت نفت هستند. همچنین آحاد مردم بایستی کمک کنند تا نهضت کاشت جنگل و کاشت درخت که یکی از دغدغه های اصلی کشور است، جان بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آلودگیهای رودخانه ارس اشاره کردو افزود: فاضلاب های خانگی ، صنعتی، تشعشعات رادیواکتیو و فلزات سنگینی مانند مس و جیوه از کشورهای مختلف اطراف این رودخانه تولید شده و باعث آلایندگی این رودخانه شده است.

محمدی زاده تصریح کرد: مهمترین تولید کننده فاضلاب های خانگی رودخانه ارس نخجوان است و ارمنستان نیز با تولید فلزات سنگینی مانند مس در آلودگی این رودخانه نقش قابل توجهی دارد.

به گفته وی، با ارمنستان توافقاتی برای ایجاد مراکز سنجش آلودگی در نقاط مختلف این رودخانه انجام شده تا بر این اساس پایش های دوره ای در زمانهایی مشخص و به صورت مداوم اجرا شده و از آلایندگی رودخانه ارس که رودخانه بسیار مهمی است جلوگیری شود.