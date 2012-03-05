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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

اخبار سپاه استان سمنان/

پایگاه محمد رسول الله(ص) سمنان افتتاح شد

پایگاه محمد رسول الله(ص) سمنان افتتاح شد

سمنان-خبرگزاری مهر: افتتاح پایگاه محمد رسول الله(ص) معدن نمک ملحه و برگزاری دوره سفره آرایی در بسیج خواهران دامغان عناوین مهم ترین اخبار سپاه استان سمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه حضرت محمد رسول الله (ص) معدن نمک ملحه با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان و مدیر کل اداره  کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان و جمعی از مدیران این اداره و مدیران و کارگران معدن افتتاح شد.

این  کارخانه دارای 50 کارگر است که تولیدان آن انواع نمک خوراکی و صنعتی است.

برگزاری دوره سفره آرایی در بسیج خواهران دامغان

به همت پایگاه مقاومت خدیجه کبری(ص) و با همکاری اداره فنی و حرفه ای شهرستان دامغان، یک دوره آموزشی سفره آرایی برای بسیجیان خواهر این شهرستان برگزار شد.

این کلاس آموزشی به مدت یک ماه و با حضور 35 نفر با هدف ترویج فرهنگ بسیج در عرصه های تخصصی و حضور بسیجیان در عرصه های فردی و اجتماعی برگزار شد.

کد مطلب 1552414

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