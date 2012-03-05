ظرفیت پذیرش دانشجوی مقطع دکتری چهار برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین سالگرد تاسیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین ظهر دوشنبه با حضور مسئولان کشوری و میهمانان داخلی و خارجی در سالن آمفی تئاتر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.



در این مراسم که محمد جواد لاریجانی رئیس مرکز پژوهش های استراتژیک کشور، غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، احمد عجم استاندار، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی نماینده دفتر ولی فقیه در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، معصوم یاسی نازی، رئیس دانشگاه قائد اعظم پاکستان، اومین یاردیم رئیس دانشگاه آرتوکلوی ترکیه، استادان دانشگاههای پوتسرام، برلین، صوفیای دمشق و جمع کثیری از استادان و دانشجویان دانشگاه امام خمینی(ره) حضور داشتند از دانشجویان، استادان و گروههای برتر دانشگاه تجلیل شد.



غلامرضا خواجه سروی در این مراسم اظهارداشت: در سال تحصیلی جاری و سال قبل ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری از پنج هزار نفر به 10 هزار نفر افزایش یافت که سال آینده این ظرفیت به 20 هزار نفر خواهد رسید که توزیع عادلانه ادامه تحصیلات تکمیلی در کشور محقق می شود.



50 دانشگاه مادر در کشور فعال است



معاون وزیر علوم یادآورشد: در حال حاضر 50 دانشگاه مادر در کشور فعال است که به سمت تحصیلات تکمیلی حرکت خواهند کرد و با هماهنگی انجام شده دانشگاههای مادر در استانهای مرزی با تنظیم کنسرسیومی پذیرای دانشجویان خارجی خواهند شد لذا نیاز است تا تجربه تدریس زبان فارسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین به سایر مراکز آموزش عالی منتقل شود.



وی افزود: باید یک نهضت فراگیر ترجمه از فارسی به سایر زبانها از دانشگاه قزوین شروع شود و ارزشهای اسلامی و ایرانی به شکل نرم از این دانشگاه در اختیار دانشمندان و صاحبان اندیشه کشورهای دیگر قرار گیرد.



تحصیل چهار میلیون دانشجو در کشور



خواجه سروی بیان کرد: مردم کشورمان دوستدار علم و دانش هستند و به مدارج علمی روی آورده اند و در حال حاضر چهار میلیون دانشجو در دانشگاههای کشور تحصیل می کنند.



معاون وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری گفت: 300 موسسه آموزش عالی غیر دولتی و دو هزار دانشگاه دولتی در کشور فعال هستند که از سال گذشته کیفی سازی رشته ها و رفع مشکلات موجود از اولویت های وزارتخانه بوده است.



70 هزار استاد دانشگاه



این مسئول یادآورشد: در حال حاضر 70 هزار استاد در دانشگاههای کشور تدریس می کنند و به منظور جلوگیری از موازی کاری و برخورداری یکسان و آسان دانشجویان و استادان از امکانات آزمایشگاهی و علمی بزودی شبکه آزمایشگاهی کشور راه اندازی خواهد شد.



وی گفت: این شبکه برای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در هر استان با محوریت بزرگترین دانشگاه منطقه راه اندازی می شود که با این کار ضمن هماهنگی بهتر امور و جلوگیری از موازی کاری دسترسی به اطلاعات و امکانات با هزینه کمتری انجام می شود.



ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی افزایش می یابد



خواجه سروی اظهارداشت: با این همه استعداد و قابلیت در ایران اسلامی، تحصیل 11 هزار دانشجوی خارجی در کشور بسیار کم و مطلوب نیست لذا با هدف گذاری استفاده از علم برای خدمت به بشریت نه سلطه باید ظرفیت بیشتری برای تحصیل دانشجویان خارجی فراهم کرده و تجربیات خود را به دیگران منتقل کنیم.













