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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

تور بین‌‌المللی لانکاوی مالزی/

قادر میزبانی نایب قهرمان شد

قادر میزبانی نایب قهرمان شد

هفدهمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی لانکاوی مالزی، با کسب مقام نایب قهرمانی توسط قادر میزبانی رکابزن تیم پتروشیمی تبریز در رده بندی مجموع 10مرحله رکابزنان آسیایی پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تور دوچرخه سواری بین المللی لانکاوی مالزی از پنجم الی چهاردهم اسفند ماه در 10 مرحله و در مجموع مسافت 5/1415 کیلومتر با حضور تیم های دوچرخه سواری دانشگاه آزاد و پتروشیمی تبریز به عنوان نمایندگان کشورمان برگزار شد.

در رده بندی رکابزنان آسیایی مجموع 10 مرحله تور"دیاچنکو" از تیم آستانا قزاقستان با زمان 32 ساعت و 57 دقیقه و 51 ثانیه رده نخست را به خود اختصاص داد، قادر میزبانی از تیم پتروشیمی تبریز با 2 دقیقه و 3 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول، نایب قهرمان آسیا شد و "زیستس" دیگر رکابزن تیم آستانا قزاقستان با 2 دقیقه و 8 ثانیه اختلاف نسبت به "دیاچنکو" در رده سوم قرار گرفت.
 
همچنین در این رده بندی از تیم پتروشیمی تبریز، حسین عسگری با 5 دقیقه و 15 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده ششم، رامین ملکی با زمان 9 دقیقه و 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده نهم، حسین ناطقی با 26 دقیقه و 47 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده سی ام، بهنام خلیلی خسروشاهی با 33 دقیقه و 42 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده سی و هفتم قرار گرفتند.
 
از تیم دانشگاه آزاد هم عباس سعیدی تنها با 11 دقیقه و 6 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده یازدهم، علیرضا حقی با 27 دقیقه و 1 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده سی و یکم، "ان جی یونگ لی " با 38 دقیقه و 1 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده چهل و دوم ایستادند.
کد مطلب 1552418

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