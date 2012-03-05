قادر میزبانی نایب قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تور دوچرخه سواری بین المللی لانکاوی مالزی از پنجم الی چهاردهم اسفند ماه در 10 مرحله و در مجموع مسافت 5/1415 کیلومتر با حضور تیم های دوچرخه سواری دانشگاه آزاد و پتروشیمی تبریز به عنوان نمایندگان کشورمان برگزار شد.

در رده بندی رکابزنان آسیایی مجموع 10 مرحله تور"دیاچنکو" از تیم آستانا قزاقستان با زمان 32 ساعت و 57 دقیقه و 51 ثانیه رده نخست را به خود اختصاص داد، قادر میزبانی از تیم پتروشیمی تبریز با 2 دقیقه و 3 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول، نایب قهرمان آسیا شد و "زیستس" دیگر رکابزن تیم آستانا قزاقستان با 2 دقیقه و 8 ثانیه اختلاف نسبت به "دیاچنکو" در رده سوم قرار گرفت.

همچنین در این رده بندی از تیم پتروشیمی تبریز، حسین عسگری با 5 دقیقه و 15 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده ششم، رامین ملکی با زمان 9 دقیقه و 20 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده نهم، حسین ناطقی با 26 دقیقه و 47 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده سی ام، بهنام خلیلی خسروشاهی با 33 دقیقه و 42 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده سی و هفتم قرار گرفتند.