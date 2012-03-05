100 هزار نهال در مبادی ورودی شهرهای خراسان رضوی کاشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن تقوایی ظهر دوشنبه در همایش "منابع طبیعی پشتوانه اقتصادی" که در مشهد برگزار شد، اظهارکرد: طی سالیان گذشته و با تشکیل یگان حفاظت محط زیست میزان تخریب و تصرف منابع طبیعی به صفر رسیده است.

وی گفت: از زمان تشکیل سازمان جنگلداری تا قبل از دولت نهم برای دو میلیون و 100 هزار هکتار از اراضی سند مالکیت به نام دولت صادر شده که این رقم در دولت نهم و دهم به بیش از چهار میلیون هکتار رسیده است.

تقوایی از توزیع دو میلیون و 160 هزار نهال همزمان با هفته منابع طبیعی در بین مردم خبر داد و افزود: سالانه پنج هزار هکتار از اراضی استان نهال کاری می شود.

گفتنی است این همایش با حضور تعدادی از مسئولان استان و دانشجویان این رشته در تالار اجتماعات نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار و در پایان نیز استاندار و حاضرین به صورت نمادین چندین درخت را کاشتند.

لازم به ذکر است در این همایش مقرر شد با کمک شهرداری حدود 10 هکتار از اراضی این نمایشگاه که برای احداث فضای سبز اختصاص یافته درختکاری شود.