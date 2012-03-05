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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

40 عکس زمستان برفی در گرگان نمایش داده می شود

40 عکس زمستان برفی در گرگان نمایش داده می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاهی از تصاویر 40 عکس برگزیده زمستان برفی در گرگان به معرض دید شهروندان در گرگان گذاشته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،این نمایشگاه با تصویب هئیت مدیره سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان اجرا می شود..

در این نمایشگاه که توسط خانه فرهنگ پرسش این سازمان به اجرا گذاشته می شود از بین 100 عکس ارسالی به سازمان از 10 عکاس شناخته شده و با سابقه گرگانی تعداد 40 عکس با حمایت سازمان انتخاب و در اندازه های 50 در 70 به نمایش در می آید.
 
این عکس ها از تاریخ 22 اسفند تا 26 همین ماه در ضلع غربی پارک شهر به نمایش گذاشته می شود.
 
هدف سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان از تدارک و برگزاری این نمایشگاه حمایت از هنرمندان و ترویج هنر عکاسی در شهر گرگان است.
 
 
 
 
کد مطلب 1552420

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