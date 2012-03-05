آزادی یکی دیگر از ایرانیان زندانی در قطر

به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالله سهرابی سفیر کشورمان اظهارداشت :با تلاشهای بی وقفه بخش کنسولی نمایندگی ، یک نفر صیاد ایرانی ازاهالی شهرستان دیر استان بوشهر که درتابستان سال 1389بدلیل ورود وصید غیر قانونی درآبهای قطر توسط نیروهای گارد ساحلی این کشور دستگیر شده بود، پس از طی مراحل قانونی متعدد و حضور دردادگاههای متعدد نهایتا مقدمات آزادی ایشان فراهم ودر روز دوشنبه به آغوش خانواده خود بازگشت.

لازم بذکر است از اول سال 1390 تاکنون به لطف خداوند متعال وتلاش این سفارت 98نفر ازایرانیان زندانی درقطرآزاد به کشور بازگشتند.

سفیر کشورمان ازمقامات استانهای جنوبی کشور درخواست کرد، با توجه به آغاز فصل صید ماهی درخلیج فارس نسبت به تمهیدات لازم جهت کنترل صیادان ایرانی وعدم ورود به آبهای کشورهای منطقه وهمسایگان جنوبی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم را بعمل آورند.

روز گذشته نیز دو ایرانی دیگر از زندان های قطر آزاد شده بودند.

