اجرای طرح زوج و فرد از نیمه دوم فروردین 91 در ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه شورای هماهنگی ترافیک آذربایجان غربی به منظور کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد در محدوده مرکزی شهر ارومیه، طرح محدودیت مکانی و زمانی تردد خودروها از نیمه دوم فروردین ماه سال 91 اجرا می شود.

بر اساس این مصوبه در مرحله نخست اجرای طرح محدودیت مکانی و زمانی تردد خودروها، محدودیت عبور و مرور به صورت پلاک های زوج و فرد بوده که با اجرای این طرح تردد وسایل نقلیه شخصی در محدوده مرکزی شهر از خیابانهای پنجراه- میدان انقلاب تا سه راهی باکری، از خیابانهای پنجراه - میدان امام حسین (ع) - عطایی تا تقاطع خیابان مطهری و از خیابانهای مطهری- میدان ولایت فقیه و منتظری تا سه راهی کاشانی از ساعت 7 صبح تا 19 محدود می شود.

طرح محدوده زمانی و مکانی تردد خودروها از جمله برنامه های کوتاه مدت طرح جامع ترافیک شهر ارومیه برای حل معضل ترافیک است که سال گذشته در شورای عالی ترافیک کشور تصویب شد .