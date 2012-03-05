علت اصلی مرگ مرد یخی/ بیماریهای "اوتزی" در زمان مرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، اوتزی، یک مرد مومیایی یخی با قدمتی 5 هزار و 300 ساله است که در سال 1991 در یخ های کوه های آلپ در مرز میان ایتالیا و دره "اوتزتال" اتریش کشف شد.

از آن زمان دانشمندان در تلاش برای کشف رازهای این مرد یخی بوده اند. در رادیوگرافی که در سال 2001 روی بقایای "اوتزی" انجام شد، یک پیکان در کتف آن مشاهده شد. در سال 2002 نتایج تحقیقات بر روی زخمهای شانه راست اوتزی نشان داد که این مرد به صورت خشونت آمیزی مرده است.

اکنون گروهی از محققان موسسه مومیایی ها و مرد یخی آکادمی اروپایی بولتزانو در ایتالیا و موسسه ژنتیک انسانی دانشگاه توبینگن آلمان در بررسیهای خود کشف کردند که این مرد یخی از تصلب شریان رنج می برده است.

این مرد یخی در شرایطی از بیماری قلبی رنج می برده است که در 5 هزار سال قبل تاثیرات اضافه وزن و زندگی پشت میز نشینی وجود نداشته است.

بررسیهای ژنوم "اوتزی" که در زمان مرگ در حدود 48 سال، 160 سانتیمتر و در حدود 55 کیلوگرم وزن داشت آثاری از "بورلیا" را هم نشان داد. "بورلیا" عنوان خانواده ای از باکتریها است که سبب یک بیماری عفونی می شوند که از طریق کنه منتقل می شود.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "این قدیمی ترین شاهد از عفونت به بورلیا است. اکنون می دانیم که این آلودگی از 5 هزار سال قبل وجود داشته است."

این دانشمندان همچنین توانستند منشای ژنتیکی این مرد یخی را پیدا کنند. برپایه این تحقیقات، اوتزی دارای "تک رونویسی Y" است که در اروپا پدیده نادری به شمار می رود. بنابراین می توان از این کشف نتیجه گرفت که اجداد اوتزی در عصر نوسنگی و در ادامه گسترش کشاورزی و پرورش دام از خاور نزدیک به اروپا مهاجرت کرده اند.

DNA این مهاجران نوسنگی، امروز در مناطق دورافتاده ای چون ساردنیا و کورسیکا در جنوب اروپا دیده می شود.

براساس گزارش نشنال جغرافی، در مارس2011 دو هنرمند هلندی به نامهای "آدری و آلفونس کنیس" از چهره اوتزی یک بازسازی جدید انجام دادند. این چهره بازسازی شده با استفاده از مدلهای سه بعدی از جمجمه و تصاویر مادون قرمز و پرتونگاری از مومیایی انجام شده است.

این تصویر، اوتزی را با یک لباس نیم تنه پهلوانی بدون آستین، عضلانی با ریش و موهای مردان کوهستان، چشمهای بلوطی رنگ و گونه های استخوانی آفتاب سوخته نشان می دهد.

وی در این عکس، ظاهری شبیه به چوپان یا کشاورز دارد که در تابستان از کوه عبور می کرده است و برپایه فرضیه هایی که بیان می دارند وی قبل از مرگ بیمار بوده خسته و شکسته به نظر می رسد.

پس از 20 سال تحقیقات بر روی مرد یخی، امروز دانشمندان می دانند که اصلیت اوتزی از "آلتو آدیجه" ایتالیا بوده و لباس پهلوانی به تن کرده است و به همین دلیل یک فرضیه دیگر مطرح می کند که در طول یک نبرد کشته شده است.

در ژوئن 2011 دانشمندان موسسه مومیاییها و مردیخی بولتزانو با بررسی محتویات معده "اوتزی" موفق شدند آخرین وعده غذایی که این مومیایی یخی بین 30 تا 120 دقیقه قبل از مرگ خورده بود را شناسایی و بازسازی کنند.

این محققان با توالی نویسی فیبرهای گوشتی حیوانات پیدا شده در معده این مومیایی کشف کردند که اوتزی پیش از مرگ گوشت بز کوهی ساکن آلپ را خورده است. این حیوان، بومی مناطق مرتفع آلپ است.

تحقیقات قبلی که بر روی باقیمانده های محتویات روده اوتزی انجام شده بود نشان می داد که این مرد حدود 4 ساعت قبل از مرگ غذایی برپایه گوشت گوزن قرمز و حبوبات خورده است.



یکی از بازسازیهای قدیمی از اوتزی

تازه ترین بازسازی چهره اوتزی در مارس 2011

دکتر ادوارد اگارتر ویگل نخستین دانشمندی بود که اوتزی را مورد بررسی قرار داد

امروز دانشمندان می دانند که اصلیت اوتزی از "آلتو آدیجه" ایتالیا بوده و لباس پهلوانی به تن کرده است و به همین دلیل یک فرضیه دیگر مطرح می کند که در طول یک نبرد کشته شده است