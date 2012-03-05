به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای بعداز ظهر دوشنبه در بیست و هفتمین نشست خبری خود با اشاره به مشارکت 64 درصدی هموطنان در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدای این نشست باید از مردم که با حضور گسترده خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حماسه ای دیگر را رقم زدند تشکر کنم. این انتخابات از ویژگی های خاصی برخوردار بود بخصوص که دشمنان کشور که در راس آنها آمریکا و انگلیس قرار دارند در این دوره خیلی تلاش کردند مردم پای صندوق های رای نروند و این همه تبلیغات منفی منحصر به این دوره بود.

وی افزود: دشمنان نهایت تلاش خود را کردند تا جو اجتماعی ملتهب و فضایی ناامن در کشور حکمفرما شود و مردم را مایوس کنند تا نتوانند با آرامش در انتخابات شرکت کنند اما علیرغم این تلاش مردم با شعور و شعف خاص و احساس مسئولیت مضاعف پای صندوق های رای حاضر شده و با مشارکت 65 درصدی نه تنها کار عظیمی را رقم زدند بلکه دشمنان را مایوس کردند.

سخنگوی قوه قضائیه سپس با اشاره به کاهش تخلفات انتخاباتی افزود: این انتخابات در امنیت کامل برگزار شد و وضعیت آن از همه دوره های گذشته بهتر بود. تخلفات انتخاباتی نیز نسبت به سالهای گذشته کمتر بود.همچنین شکایت مردم نسبت به هم و یا مراجع رسمی امسال کاهش یافت. این موضوع محصول چند عامل بود. نخست رعایت قانون از سوی مردم ، نامزدها و ستادهای انتخاباتی بود. پس از آن تمام دست اندرکاران از جمله وزارت کشور ، شورای نگهبان، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی در این دوره تلاش گسترده ای را انجام دادند که قابل تقدیر و تشکر است.

وی ادامه داد: در این دوره تجربه موفقی را در راستای ماده 67 قانون در قوه قضائیه داشتیم. ستاد پیشگیری در تهران ، مراکز استانها و شهرستانها ایجاد شد. همچنین تعامل خوبی با وزارت کشور و شورای نگهبان داشتیم به طوریکه در این مدت 775 جلسه برگزار شد که حاصل آن بیش از 2 هزار مصوبه و تصمیم بود.

برنامه های قوه قضائیه برای نوروز

محسنی اژه ای با اشاره به برنامه های قوه قضائیه برای آسایش و آرامش مردم در نوروز نیز گفت: در آستانه سال نو هستیم . امسال تقریبا تعطیلات نسبت به سالهای گذشته بیشتر است که امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده قوه مجریه و قضائیه مردم تعطیلات خوبی را سپری کنند. رئیس قوه قضائیه نیز با ابلاغ بخشنامه ای به مراکز قضایی و روسای دادگستری ، دادستانها و سازمان زندانها اعلام کرده با متهمانی که امکان استفاده از مرخصی را دارند و بیم فرار و تبانی در انها وجود ندارد مرخصی 15 روزه داده شود. این مرخصی یک محک جدی برای زندانیان و خانواده آنان است زیرا پس از آن شرایط بررسی شده واگر دراین مدت عملکرد آنها خوب باشد این موضوع در درخواست آزادی مشروط آنان، قرار گرفتن در لیست عفو و مرخصی های بعد لحاظ خواهد شد.

وی ادامه داد: به روسای دادگستری ها و دادستانها نیز سفارش شده در ایام تعطیلات شعبه های کشیک فعال باشند و در صورت طرح شکایت از سوی هموطنان به آن رسیدگی شود همچنین با ضابطان مرتب در تماس باشند و انجام وظایف از سوی آنان را زیر نظر داشته باشند.

کاهش جرایم خشن و خاص

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود از کاهش جرایم خاص و خشن در سال جاری خبر داد و افزود: ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد اقدامات سریع و قاطعانه ، اجرای برخی احکام در ملاء عام و رسیدگی سریع به پرونده های خاص و خشن باعث کاهش وقوع این جرایم و شرارت ها در کشور شده است. دستگاه قضائی به مردم این نوید را می دهد که برخورد قاطعانه با اشرار و برهم زنندگان آرامش مردم همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین برخورد با مفاسد اقتصادی نیز در سال آینده همچنان ادامه خواهد داشت.

وی سپس به عملکرد 18 ماه گذشته خود اشاره کرد وگفت: از مهرماه سال گذشته که به عنوان سخنگوی قوه قضائیه همکاری با رسانه ها را آغاز کرده ام تاکنون 27 جلسه برگزار شده که در طی آنها 500 سئوال از سوی خبرنگاران مطرح و به قریب به اتفاق این سئوالها پاسخ داده شده است.