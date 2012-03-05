فتاحی منش به تیم ملی کشتی نوجوانان دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان کشورمان از امروز آغاز می‌شود و طی آن یک کشتی گیر از استان قم که موفق به کسب عنوان در مسابقات رده سنی نوجوانان قهرمانی کشور شده است، در این اردو شرکت می کند.



بر اساس برنامه کمیته تیم های ملی فدراسیون کشتی کشورمان، اردوی آماده سازی تیم کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان کشورمان از امروز در مجتمع ورزشی برق تهران آغاز می‌شود و کشتی گیران شرکت کننده به مدت 10 روز به اردو می روند.



دعوت فرنگی کاران 10 وزن به اردوی تیم ملی نوجوانان



در این مرحله از اردوی آماده سازی و تدارکاتی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان کشورمان، کشتی گیران اوزان 42، 46، 50، 54، 58، 63، 69، 76، 85 و 100 کیلوگرم حضور دارند که کشتی گیر قمی در وزن 85 کیلوگرم دعوت شده است.



تنها کشتی گیر قمی حاضر در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان کشورمان، علی فتاحی منش است که در وزن 85 کیلوگرم با کشتی گیرانی از استان های اصفهان، تهران و مازندران برای به دست آوردن دوبنده تیم ملی رقابت خواهد کرد.



علی فتاحی منش از هیئت کشتی استان قم در حالی به تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان دعوت شد که در جریان رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور که به میزبانی شهرستان آبادان برگزار شد موفق شد عنوان سوم را به خود اختصاص دهد.



در وزن 85 کیلوگرم علاوه بر کشتی گیر قمی، ابراهیم زاده از هیئت کشتی استان مازندران، علی قربانی از استان اصفهان و آرش پناهی از تهران نیز حضور دارند که چهار فرنگی کار مدعی برای اعزام به مسابقات بین المللی روسیه محسوب می شوند.



نفرات دعوت شده به اردو تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان:



وزن 42 کیلوگرم: عبدالحسین جهانبخشی (کهکیلویه) سینا شیرازی (اصفهان) احسان محمدی (خوزستان)

وزن 46 کیلوگرم: محمدمراد الیاسی (خوزستان) امید امرایی (البرز) نادر رحمانی (خراسان شمالی)

وزن 50 کیلوگرم: رضا خدری (البرز) نبی‌اله کریمی (مازندران) ایوب ولی‌پور (خوزستان)

وزن 54 کیلوگرم: علی ارسلان (مازندران) میثم رحمتی‌پور (خوزستان) پیمان سلیمانی (تهران)

وزن 58 کیلوگرم: نیما اسماعیلی (تهران) میثم رمضانی (فارس) مهدی نوروزی (چهار محال و بختیاری)

وزن 63 کیلوگرم: پرهام قنبری(فارس) میلاد محمدی(خوزستان) افشین آریج(مازندران) امیرترک‌خوش (تهران)

وزن 69 کیلوگرم: مهدی فلاح(تهران) علی هاشمی(مازندران) بهنام افشارنیک (تهران) میلاد محمدی (مازندران)

وزن 76 کیلوگرم: علی محمود (تهران) عرفان نعمتی‌راد(لرستان) حسام یوسفی(گیلان) محمدرضا ترابی(فارس)

وزن 85 کیلوگرم: ابراهیم زاده (مازندران) علی فتاحی منش (قم) قربانی (اصفهان) آرش پناهی (تهران)

وزن 100 کیلوگرم: محمدحسین رحیم‌زاده (تهران) پوریا عباسی (فارس) فاریانی (کرمان)

سرمربی: خلیل رشید محمدزاده

