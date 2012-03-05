انتخابات فدراسیون فوتبال به بهترین شکل برگزار شد/ نماینده AFC راضی بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی در پایان مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت:‌ همان طور که وزیر ورزش گفته بود فضای دموکراتیک در انتخابات امروز برقرار بود و اعضای مجمع آزادانه به کاندیداهایی که شاخصه‌های مورد نظرشان را داشت رای دادند.

وی ادامه داد:‌ امروز ثابت شد مباحثی که از قبل وجود داشته در این مجمع رخ نداد و در حضور نماینده ای‌ اف‌ سی به بهترین نحو انتخابات برگزار شد تا ایشان هم از این مسئله رضایت خود را اعلام کند

دبیرکل فدراسیون فوتبال ادامه داد: همیشه در برگزاری مجامع در کشور مسایلی پیش می‌آمد اما در مجمع امروز آزادی عمل و فضای برابری برای همه کاندیداها وجود داشت و کفاشیان و سایر کاندیداها در یک فضای بسیار خوب با هم به رقابت پرداختند.

وی در مورد ادامه همکاری‌اش با فدراسیون به عنوان دبیر اظهار داشت: هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون در این خصوص تصمیم می گیرند و تا روزی که بخواهند در خدمت فوتبال خواهم بود.

نبی در پایان با بیان اینکه همکاری عزیز محمدی با فدراسیون به نظر اعضای هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون بستگی دارد، گفت: امیدوارم اعضای جدید فدراسیون را به بهترین شکل پیش ببرند تا به اهداف و برنامه‌های ترسیم شده دست یابیم.