مشارکت مردم در انتخابات توطئه های آمریکا را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمدرضا پوردستان ظهر دوشنبه در جمع کارکنان پایور مرکز و گروه 411 مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل اظهار داشت: مجموعه نیروهای مسلح با اقتدار گوش به فرمان ولایت دارند و این ویژگی باعث شده تا بتوانند در عرصه بین المللی بازدارندگی ایجاد کنند.

وی با اشاره به الگو بودن زندگی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و وفاداری یارانش برای رزمندگان اسلام، ادامه داد: ملت ایران نیز در تمام عرصه ها مانند جنگ تحمیلی همانند یاران امام حسین (ع)عاشقانه و خالصانه به میدان نبرد شتافتند.

وی بیان داشت: پس از حادثه 11 سپتامبر و فضاسازی استکبار و اشغال افغانستان و عراق بنای حمله به ایران نهاده شده بود اما شرایط و مولفه های نظامی مهیا نبود و این ناکامی استکبار فقط به خاطر پشتیبانی مردم و حضور همیشگی آنان در صحنه بود.

امیر پوردستان تصریح کرد: لذا دشمن تهدید نرم را شروع کرد تا فاصله بین ملت و مسئولان را ایجاد کند.

وی به توطئه های اخیر آمریکا اشاره کرد و افزود: هدف اصلی دشمن این بود که مردم به میزان خیلی کمی در انتخابات شرکت کنند و زمینه حمله به ایران توسط آمریکا و هم دستانش به عنوان یک جبهه متحد که همیشه آماده و در موضع "تک" بودند فراهم شود که این توطئه نیز ناکام ماند.

امیر سرتیپ پوردستان افزود: امروز دشمن برخلاف گذشته بدون داشتن هیچ گونه نقابی با همه قوای خود علیه ایران وارد میدان شده است.

فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه با بررسی شرایط سیاسی آمریکا اظهار داشت: این کشور اکنون از ناحیه چین احساس خطر می کند و از سمتی نگران از دست دادن عربستان به عنوان یک پشتوانه اقتصادی است.