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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

جمشیدی:

191 هزار هکتار از جنگلهای گلستان تحت مدیریت طرحهای جنلگداری است

191 هزار هکتار از جنگلهای گلستان تحت مدیریت طرحهای جنلگداری است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون استاندار گلستان با بیان اینکه 451 هزار هکتار از مساحت استان را نواحی جنگلی تشکیل می دهد گفت: از این مقدار 191 هزار هکتار تحت حفاظت و مدیریت طرحهای جنگلداری قرار دارد که باید توسعه و گسترش این طرحها در دستور کار قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم روز درختکاری در پارک جنگلی قرق افزود: پوشش گیاهی سبب ایجاد شرایط مناسب زیست محیطی و تعادل اکولوژیکی و همچنین نفوذ پذیری و جذب آبهای سطحی در زمین خواهد شد.

وی ادامه داد: احداث سدهای مخزنی یکی از کارهای مهم در نظام اسلامی است و چنانچه پوشش گیاهی مناسبی وجود نداشته باشد احداث این سدها به دلیل فرسایش خاک و پر شدن رسوب در مخزن بی نتیجه خواهد شد.

جمشیدی با بیان حدیثی از پیامبر اسلام (ص) در خصوص اهمیت درختکاری اظهار داشت: در خصوص درختکاری رسالت همه ما به دلیل اعتقادات دینی، رفتار انقلابی و ویژگیهای انسانی بسیار روشن و آشکار است و باید همواره در راه توسعه جنگلها و حفظ و حراست از این میراث گرانبها کوشا باشیم.

وی عنوان کرد: نشاط اجتماعی، زندگی سالم و عمر طولانی در گرو استفاده صحیح از مزایای طبیعت است و اگر طبیعتی با طراوت داشته باشیم، جامعه ای بانشاط و پویا خواهیم داشت که از خواسته های نظام دینی و مورد تأکیید مقام معظم رهبری است.

کد مطلب 1552432

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