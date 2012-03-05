مراکز رشد علوم انسانی باید دارای سند راهبردی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جواد رفیعی در دیدار با مصطفی ملایی، رئیس مرکز رشد علوم انسانی قم، با بیان اینکه مبحث تولید دانش در حوزه علوم انسانی به تدریج در حال وقوع است، گفت: خوشبختانه تبدیل محصول به کالای کاربردی در بخش های مختلف علوم انسانی در حال انجام است و مراکزی مانند مرکز پژوهشهای صدا سیما یا اداره ارشاد و برخی دیگر از موسسات پژوهشی در حال اجرای این مساله هستند.



باید مشخص شود فلسفه وجودی مراکز رشد چیست؟



وی با تاکید براینکه باید فلسفه وجودی مرکز رشد علوم انسانی در میان این مجموعه های علوم انسانی مشخص شود، گفت: باید جواب این پرسش اساسی که این مرکز حلقه مفقوده چیست؟ و به دنبال چه چیزی است، برای مخاطبان حوزه و دانشگاه مشخص باشد.



مدیرکل پژوهش معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم گفت: در پارک های علم و فناوری که در شهر های مختلف راه اندازی می شود متناسب با فضای کار و ظرفیت استان ها و متناسب با امکانات، تلاش می شود تا به نوعی، ایده ها به دستاورد تبدیل شده و کاربردی شود که در حوزه علوم انسانی به خودی خود این کار در حال انجام است.



مراکز پژوهشی علوم انسانی نیاز به آسیب شناسی دارند



وی با تاکید برضرورت آسیب شناسی وضعیت مراکز پژوهشی و علوم انسانی در استان یادآور شد: آیا جهت رشد و ارتقای علوم انسانی و آسیب شناسی وضعیت موجود باید فقط به فکر تاسیس و شکل گیری یک مرکز رشد باشیم یا اینکه به موسسات کمک و پشتیبانی دهیم ؟ خواهد صورت گیرد



رفیعی با طرح این سوال که طراحی مرکز رشد چگونه خواهد بود، بیان داشت: با توجه به اینکه این مرکز رشد نخستین مرکز رشد علوم انسانی در سطح کشور است باید طوری راه اندازی شود و گسترش یابد که مورد توجه و الگوی سایر استان ها باشد.



مدیرکل پژوهش معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم با تاکید براینکه این مرکز باید یک نظام و برنامه جامع و سند راهبردی داشته باشد، گفت: ممکن است پارک های علم و فناوری در بخش خصوصی خوب جوابگو باشد زیرا بخش خصوصی محصول محور هستند اما آیا در علوم انسانی جوابگو هست یا خیر؟ وچند مدل باید طراحی گردد و از بین آنها یک مدل انتخاب و اجرا گردد.



مراکز رشد به یک پرونده علمی مستند احتیاج دارند



رفیعی با بیان اینکه راه اندازی این مرکز نیاز به یک کارگروهی قوی از سوی بزرگان حوزه و دانشگاه دارد، اظهار داشت: باید به یک پرونده علمی بپردازید و باید تمام اطلاعات مربوط به پارک های علم و فناوری ، مراکز رشد علوم انسانی و غیره را احصا نمایید و با نظر گرفتن از افراد صاحبنظر در حوزه ها و مجموعه های مختلف و برگزاری هم اندیشی ها و استفاده از تیم های متعدد اقتصادی، برنامه ریزی، علمی، روانشناختی و ... ببینید فضایی که می خواهید ترسیم کنید



وی افزود: بر اساس همان، نظام را هماهنگ کنید و ابتدا باید گام ها با برنامه ریزی شروع شود و کار عملی انجام شود.



مدیر مرکز رشد علوم انسانی قم درادامه در پاسخ به برخی از سوالات حجت الاسلام رفیعی توضیح داد: در مراکز رشد بدلیل حضور صاحبنظران ، متخصصان، و مشاوران، ابتدا مشاوره وراهنمایی برای تیم ها شامل اقتصادی و بازار یابی ، بحث های نوآوری وزبان فنی کار دارند و اگر ورودی ما بر اساس این سه موضوع و زمینه باشد قطعا خروجی بیشتر و بهتر است.



مصطفی ملایی افزود: از سوی دیگر دنبال فعال سازی حضور نخبگان ، صاحبنظران ایده در چرخه های تبدیل ایده به محصول و ثروت هستیم که این ثروت می تواند رفاه جامعه ، ارتقا ارزشها، و تربیت انسان ها به ما هو انسان باشد.



مراکز رشد به ایده ها سمت و سوی اقتصادی و کاربردی می دهد



وی اذعان داشت: قرار نیست ما همه چیز را تجربه کنیم و خودمان بدست آوریم خیلی از افراد هستند که در سطح دنیا، ایده های خوب و جالبی دارند اما جایگاه یا سازمانی نیست که از این ایده ها حمایت کند تاکنون نبوده که در مراکز رشد این امکان فراهم شده است.



مدیر مرکز رشد علوم انسانی افزود: در مرکز رشد محتوای فنی و اقتصادی و بازاریابی به ایده ها و طرح ها تزریق می شود و از همه لحاظ از آنها حمایت می شود و سپس ارتباطات با آنها تعریف می شود و بر اساس نیاز ها جهت دهی می کنیم و مهمترین آیتم در مراکز رشد سوددهی است.



ملایی تصریح کرد: مرکز رشد واحد های فناور علوم انسانی اولین بار است که در کشور در حال شکل گیری است که در سطح جهانی نیز این کار انجام شده وشرکت های معرفت شناختی و شبکه های اجتماعی شکل گرفته است.

