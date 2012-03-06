اعلام جزئیات پذیرش دانش پژوه در مرکز تخصصی تربیت مدرس

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تربیت مدرس با هدف تأمین اساتید مورد نیاز حوزه های علمیه شهرستانها، جهت سال تحصیلی 92 - 91 در سه رشته "مدرسی ادبیات عربی"، "مدرسی علوم عقلی" و "مدرسی فقه و اصول" در مقطع سطح سه دانش پژوه می پذیرد.

مزیت این دوره آموزشی استفاده از روش‌های نوین و مطلوب تدریس در برنامه های آموزشی، برخورداری از کارگاه‌های آموزشی و بهره‌مندی از اردوهای علمی است.

همچنین دریافت حکم و مجوز تدریس در حوزه‌های علمیه تحت پوشش (پس از فراغت از تحصیل)، دریافت مدرک علمی و رسمی سطح سه (پس از دفاع از پایان نامه) و دریافت کمک هزینه تحصیلی از دیگر مزیت های این دوره است.

ثبت نام از طریق پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه در تاریخ 15 اسفند آغاز شده است و تا 25 فروردین ماه 91 ادامه دارد.

کارت ورود به جلسه از 23 تا 29 اردیبهشت ماه 91 به صورت اینترنتی توزیع می شود و آزمون در روز جمعه 29 اردیبهشت 91 در قم و مراکز استانهایی که یکی از رشته های تخصصی را داشته باشند، برگزار می شود.