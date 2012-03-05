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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۴

میرزائیان در گفتگو با مهر:

3400 واحد مسکن مهر معلولین در کرمانشاه شهریور ماه آینده تحویل می شود

3400 واحد مسکن مهر معلولین در کرمانشاه شهریور ماه آینده تحویل می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان بهزیستی استان کرمانشاه گفت: تا شهریور ماه سال آینده، 3400 واحد مسکن مهر معلولین در کرمانشاه تحویل قطعی خواهد شد.

عبدالرضا میرزائیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چهار هزار نفر از مددجویان تحت پوشش شامل بی سرپرست و معلولین برای دریافت مسکن مهر معروف به نهضت مسکن مهر معلولین و مدد جویان سازمان بهزیستی ثبت نام کرده اند.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان کرمانشاه افزود: سازمان بهزیستی در این راستا کار خود را از خرداد سال 89 آغاز کرد در واقع استارت این کار وشروع آن از همین سال بود.

میرزائیان گفت: سهمیه سال 89 برای این سازمان 1767 بوده و سهمیه سال 90 برای این سازمان 2131 واحد است که جمعا 3898 واحد خواهد بود.

وی تاکید کرد: در دهه مبارک فجر امسال 1314 واحد بهره برداری شد که البته این امری نمادین محسوب و باید کل این پروژه در اردیبهشت ماه همزمان با سایر پروژه ها ی مسکن مهر افتتاح وتحویل شود.

میرزائیان افزود: البته این تعداد یعنی 1314 واحد جانمایی شده و به نام افراد منظور شده است.

وی در پایان تاکید کرد: با احتساب 1314 واحد یاد شده باید تا شهریور ماه سال 91، 3400 واحد یادشده تحویل و تاکنون این واحدها 90 درصد پیشرفت داشته اند.

کد مطلب 1552436

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