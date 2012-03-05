3400 واحد مسکن مهر معلولین در کرمانشاه شهریور ماه آینده تحویل می شود

عبدالرضا میرزائیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چهار هزار نفر از مددجویان تحت پوشش شامل بی سرپرست و معلولین برای دریافت مسکن مهر معروف به نهضت مسکن مهر معلولین و مدد جویان سازمان بهزیستی ثبت نام کرده اند.



مدیر کل سازمان بهزیستی استان کرمانشاه افزود: سازمان بهزیستی در این راستا کار خود را از خرداد سال 89 آغاز کرد در واقع استارت این کار وشروع آن از همین سال بود.



میرزائیان گفت: سهمیه سال 89 برای این سازمان 1767 بوده و سهمیه سال 90 برای این سازمان 2131 واحد است که جمعا 3898 واحد خواهد بود.



وی تاکید کرد: در دهه مبارک فجر امسال 1314 واحد بهره برداری شد که البته این امری نمادین محسوب و باید کل این پروژه در اردیبهشت ماه همزمان با سایر پروژه ها ی مسکن مهر افتتاح وتحویل شود.



میرزائیان افزود: البته این تعداد یعنی 1314 واحد جانمایی شده و به نام افراد منظور شده است.



وی در پایان تاکید کرد: با احتساب 1314 واحد یاد شده باید تا شهریور ماه سال 91، 3400 واحد یادشده تحویل و تاکنون این واحدها 90 درصد پیشرفت داشته اند.