علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: انتخابات روند خیلی خوبی داشت و در کمال صحت و سلامت برگزار شد. نکته مهمی که در این مجمع انتخابات دیده می شد این بود که همه اعضای مجمع استقلال رای داشتند.



وی در خصوص انتخاب خود به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال افزود: من از همه 73 عضو مجمع که حاضر بودند تشکر می کنم چون نمی دانم که کدام یک از آنها به من رای دادند امیدوارم که حضورم در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مثبت باشد.

رحیمی تاکید کرد: طرح هایی را برای مطرح کردن و پیگیری در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال دارم که اکثر آنها در خصوص باشگاهها است. یکی از طرح هایی که قطعا آن را پیگیری خواهم کرد معافیت باشگاهها از پرداخت مالیات است چون باشگاهها در کشور ما فقط هزینه می کنند بنابراین باید از پرداخت مالیات معاف شوند. مطمئن باشید شدیدا این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

وی در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال تصریح کرد: خوشبختانه تیم خوبی در این دوره از انتخابات فدراسیون فوتبال رای آورده و انتخاب شدند که این موضوع باعث می شود آینده خوبی را برای فوتبال ایران پیش بینی کنیم.