اتوبان امام علی(ع) دهه فجر سال 91 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح دوشنبه در مراسم غرس دو هزار و 730 نهال به یاد شهدای شهرستان ری در جمع خبرنگاران گفت: بخشهایی از این اتوبان که در منطقه 20 قرار دارد تا شهریور سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: خط شش مترو و اتوبان امام علی(ع) از طرحهای بسیار بزرگی هستند که با راه اندازی آن، تحول شگرفی در شهرری ایجاد خواهد شد.

این مسئول بیان داشت: اتوبان امام علی(ع) به طول 37 کیلومتر از شمال تهران تا حرم مطهر امام راحل امتداد دارد و 10 کیلومتر و نیم از این طرح در محدوده شهرداری منطقه 20 قرار دارد.

وی در خصوص خط شش مترو و ادامه آن تا جنوب حضرت عبدالعظیم(ع) ادامه داد: پنج ایستگاه از این خط در مسیر دولت آباد تا حرم حضرت عبدالعظیم(ع) قرار دارد که برای ساخت هر ایستگاه حدود 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

شهردار منطقه 20 تهران یادآور شد: خط شش مترو نیز تا پایان سال 93 به بهره برداری خواهد رسید.