به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد زادهوش در نشست رسانه‌ای جشنواره نوآوری‌های تبلیغ دینی که قبل از ظهر دوشنبه در ساختمان مرکزی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد بیان کرد: بر اساس پیشنهاد کمیسیون تبلیغ، دفتر تبلیغات اسلامی جشنواره نوآوری تبلیغ را ایجاد کرد.



وی با اشاره به اینکه این طرح با مشارکت سازمان اوقاف، معاونت تبلیغ حوزه و جامعه المصطفی تبیین شد افزود: تاکنون 158اثر به این جشنواره تقدیم شده است.



مهلت ارسال آثار تا 28 اسفندماه است



وی با اشاره به اینکه مخاطبان می توانند با مراجعه به سایت نوآوری های دینی اطلاعات لازم را دریافت کنند افزود: مبلغان می‌توانند تا 28 اسفندماه آثار خود را به این جشنواره تقدیم کنند.



حجت الاسلام زادهوش بیان کرد: جشنواره در اردیبهشت ماه سال 91 با معرفی طرح‌های برتر برگزار می شود.



وی گفت: محورهای نوآوری های تبلیغی در متن فراخوان آمده است و شامل نوآوری در روش های تبلیغی، نوآوری در فضاسازی تبلیغی و نوآوری در محتوای تبلیغات می شود.



وی بیان کرد: در اردیبهشت ماه همزمان با ایجاد جشنواره، نمایشگاهی نیز ایجاد خواهیم کرد.



معاون تبلیغی و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی گفت: با نظر هیئت داوران طرح هایی که قابلیت نهادینه شدن، الگو سازی و انتقال به دیگر مبلغان را داشته باشند انتخاب می شوند.



طرح های برگزیده برای انتقال به مبلغان دیگر در ویژه نامه درج می شود



وی ادامه داد: پس از انتخاب طرح های برتر با انتشار ویژه نامه روش های ارائه شده از سوی افراد برگزیده به مبلغان دیگربه منظور گسترش نوآوری‌ها انتقال داده می شود.



وی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح این است که صاحبان نوآوری تشویق شوند و همچنین طرح هایی که قابل گسترش است به دیگران منتقل شود.



در این فراخوان باید طرح هایی که آزمایش شده اند معرفی شود



زادهوش گفت: دراین فراخوان همواره ارائه ایده های نو ملاک نیست بلکه یکی از شرایط شرکت در این فراخوان این است که طرح آزمایش شده باشد و پس ازسنجش به جشنواره معرفی شود.



وی بیان کرد: پیش بینی شده است که این جشنواره در اردیبهشت ماه سال 91در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شود و در آن از چهره ها ی شاخص نوآوری مانند حجت الاسلام قرائتی و حجت الاسلام راستگو نیز تجلیل خواهد شد.

