کتاب مهمترین ابزار فرهنگی تمدن ساز/ کتاب باید ارزان و در دسترس باشد

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتاب به عنوان میراثی ماندگار، عنصری رشدآفرین و روشنگر در پهنه زندگی بشر نقش مهمی دارد.

وی با تاکید بر اینکه بالندگی جامعه و رشد و حیات اجتماعی در سایه کتاب و کتابخوانی محقق می شود، بیان داشت: در دین اسلام به مسئله کتاب و کتابخوانی اهمیت فوق العاده ای داده شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه اسلام در زمان و مکانی ظهور پیدا کرد که دنیا در آتش جهل بود و افراد باسواد از تعداد انگشتان دست نیز تجاوز نمی کرد، ادامه داد: نخستین پیام اسلام خواندن و بزرگترین معجزه پیامبر(ص) نیز کتاب قرآن بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه یکی دیگر از معجزات پیامبر اسلام علم، خرد و جهل ستیزی بوده است، عنوان کرد: همواره پیامبر اکرم و ائمه اطهار بر مسئله دانش ورزی، کتابخوانی و حفظ و نگهداری از کتاب تاکید داشته اند.

وی با تاکید بر ضرورت روی آوردن به مطالعه کتاب در جامعه بیان داشت: کتاب مهمترین ابزار فرهنگی تمدن ساز در یک جامعه است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه هیچ تمدنی خالی از کتاب نیست، یادآور شد: مسئله ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی باید در جامعه نهادینه شود.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: همه انسانها باید عادت به مطالعه را به عنوان یک برنامه روزانه در دستور کار خود قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر حمایت از مولفان و ناشران توسط متولیان امر بیان داشت: همچنین در دسترس بودن کتاب و ارزانی آن برای مخاطبان مهم ترین موضوعی است که باید در دستور کار مسئولان فرهنگی قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین با تاکید بر تجهیز کتابخانه های عمومی استان افزود: راه اندازی کتابخانه های تخصصی نیز باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر برطرف کردن موانع و چالش های پیش روی فرهنگ کتابخوانی در جامعه تصریح کرد: تقویت و رشد نویسندگان و ناشران لرستانی نیز یک ضرورت است.

وی با تاکید بر اینکه نویسندگان لرستانی استعدادهای فراوانی دارند، بیان داشت: مسئولان فرهنگی استان باید به گونه ای عمل کنند تا زمینه رشد و تقویت نویسندگان لرستانی فراهم شود.