شکایتی از روند برگزاری انتخابات و رأی گیری در استان تهران ارائه نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله ترکی افزود: یکی از سالمترین مراحل انتخابات تاکنون در دوره نهم مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی بیان کرد: با همکاری نامزدها و هواداران در طول ایام تبلیغات و همچنین آموزشهای عوامل اجرایی پای صندوقهای رأی در استان تهران هیچ تخلفی صورت نگرفته که منجر به باطل شدن آرای صندوقهای اخذ رای شود.

این مسئول در خصوص اعلام زمان دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: زمان برگزاری انتخابات مرحله دوم در استان تهران از سوی شورای نگهبان اعلام می شود.

50 هزار اصله درخت زیتون در استان تهران توزیع می شود

رئیس ستاد برگزاری مراسم هفته منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: 50 هزار اصله نهال زیتون

در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار داده می شود تا به همراه سایر نهالهای مثمر دیگر در هفته منابع طبیعی توزیع شود.

سیدمحمد موسوی افزود: درهفته منابع طبیعی سال جاری یک میلیون اصله نهال در سطح استان تهران توزیع می شود.

توزیع و جایگزینی اصله نهالهایی از گونه های مثمر مقاوم به خشکی به جای گونه های غیر مثمر، رویکرد جدید مدیریتی این سازمان برای نخستین بار در فضای سبز استان تهران اجرا می شود.

گفتنی است بر اساس برنامه پنجم توسعه باید سرانه فضای سبز در استان تهران به 30مترمربع افزایش یابد.

اعزام زوجهای دانشجوی فیروزکوهی به اردوی فرهنگی زیارتی

در راستای ترویج سنت حسنه ازدواج و نهادینه کردن هر چه بیشتر آن در بین دانشجویان، زوجهای دانشجو دانشگاه پیام نور فیروزکوه همراه با سایر زوجهای دانشجوی دانشگاههای پیام نور استان تهران به اردوی مشهد اعزام شدند.

تعداد کل زوجهای اعزام شده 450 نفر بودند که در قالب طرح "همسفر تا بهشت" به آستان مقدس رضوی مشرف شدند.

این طرح یک بار در سال در این ایام از سوی دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان تهران اجرایی می شود و زوجهای دانشجو از امکانات اقامتی، رفاهی و بسته های فرهنگی در سفر برخوردار خواهند شد.

برگزاری دوره سوم آموزش مداحی در شمیرانات

دوره سوم آموزش مداحی توسط اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شمیرانات برگزار شد.

این دوره از کلاسهای توجیهی آموزشی مداحی که در اداره تبلیغات اسلامی شمیرانات برگزار شد، با استقبالی بیشتر از دوره های اول و دوم مواجه شد، به طوری که تعداد شرکت کنندگان در کلاسهای این دوره به 47 نفر رسید.

برگزاری مراسم نکوداشت مجریان گفتمان دینی در قرچک

مراسم نکوداشت مجریان گفتمان دینی از سوی اداره تبلیغات اسلامی قرچک برگزار شد.

در این مراسم امام جمعه قرچک گفت: در مدارس آنچه باید مورد توجه بیشتر قرارگیرد، بعد پرورشی است. حجت الاسلام اسماعیلی افزود: معلمان مسئولیت سنگینی بر عهده دارند چرا که بعد از خانه، بچه ‌ها، تحت پرورش معلمان قرا می ‌گیرند و رفتار یک معلم برای شاگرد الگو است.

سال جاری، 180 گفتمان دینی در موضوعات مختلف، در مدارس دخترانه و پسرانه، مقاطع دبیرستان و راهنمایی قرچک اجرا شده است.

نازی آباد شرقی در منطقه 16 به عنوان محله نمونه شناخته شد

محله نازی آباد شرقی با بررسیهای کارشناسانه و برخوردار بودن از ظرفیتهای مناسب برای اجرای طرحهای ویژه، پس از یک سال کار و تلاش شبانه روزی تبدیل به محله نمونه شد.

این محله پس از یک سال تلاش شبانه روزی در همه عرصه های خدمات شهری تبدیل به محله ای نمونه شد تا ضمن کاهش و رفع مشکلات شهری و عمرانی، ارتقای زندگی شهروندی و زیبایی منظر شهری را برای شهروندان محله و منطقه به دنبال داشته باشد.

مهمترین اقدامات انجام گرفته در محله نازی آباد شرقی که در حد فاصل خیابان شهید رجایی، بزرگراه بعثت، خیابان ابریشم و ریل راه آهن قرار گرفته است، آسفالت 31 هزار متر مربع از سطح معابر، ساخت بیش از پنج هزار متر نهر و جدول سازی برای اصلاح شبکه هدایت آبهای سطحی بوده است.

در این محله هفت هزار و 300 متر مربع پیاده روسازی انجام شد و 12 نقطه این محدوده اصلاح هندسی شد.

بازسازی میادین آقاجانلو، انصاری، چهره خند، فتوحی، کلانتری و رز و احداث بوستانی به مساحت یکهزار و 800 متر مربع در کوچه شهید مداح از دیگر اقدامات انجام شده در این محله است.