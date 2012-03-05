مرگ 18 نفر بر اثر مسمومیت با گاز در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، در 10ماهه امسال 18 نفر در استان چهارمحالوبختیاری بر اثر مسمومسیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتیهای ناشی از گازگرفتگی هشت نفر بود، افزایش یافته است.
از کل فوتیهای ناشی از گازگرفتگی در 10ماهه امسال 17 نفر مرد و یک نفر زن بودند.
بیشترین آمار مرگومیر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در ماه دی با پنج فوتی ثبت شده است.
کالاهای صادراتی چهار محال و بختیاری به 35 کشور صادر می شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه امسال 130میلیون دلارکالا از چهارمحال و بختیاری صادرشده است، گفت: کالاهای صادراتی چهار محال و بختیاری به 35 کشور دنیا صادر می شود.
رحمان کرمی افزود: انواع لوازم خانگی ، سیمان، مغز بادام، موکت، ماهی قزل آلا، مصالح ساختمانی، نمد و... عمده ترین کالاهای صادراتی چهارمحال و بختیاری هستند.
وی افزود: این کالاهابه کشورهای عراق، هندوستان، افغانستان،آسیای میانه، آلمان، آمریکا، آفریقا و .. صادر می شوند.
رزمایش اقتدار و امنیت در زندانهای استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد
رزمایش گروگان گیری و رهاسازی گروگان، اغتشاش و کنترل اغتشاش، آتش سوزی و اطفاء حریق با بهره گیری از توان یگان حفاظت زندانهای استان چهارمحال و بختیاری با همکاری نیروی انتظامی، اورژانس، هلال احمر و آتش نشانی با عنوان اقتدار و امنیت به صورت نمادین در زندان مرکزی شهرکرد برگزار شد.
علی نظری افزود: در این رزمایش توانایی نیروها در مقابله با اغتشاش و شورش های احتمالی، مقابله با گروگان گیری، عادی سازی محیط زندان و آتش نشانی سنجیده شد.
وی با اشاره به اهمیت و ضرورت امنیت در زندان، اظهار داشت: زندان محل نگهداری مجرمینی است که می توانند تهدیدی برای سیستم امنیتی باشند.
نظری آمادگی نیروها برای کنترل تهدیدات را از مقوله های اساسی حوزه زندانبانی دانست و تصریح کرد: افزایش ضریب حفاظت فیزیکی و آموزش مستمر نیروهای یگان حفاظت از جمله ارکان امنیتی در زندانها بشمار می رود.
نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع را گرامی داشت و گفت: بسیجیان فعالترین مردم در تمام عرصه ها هستند.
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