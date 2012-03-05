مرگ 18 نفر بر اثر مسمومیت با گاز در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، در 10ماهه امسال 18 نفر در استان چهارمحال‌وبختیاری بر اثر مسمومسیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی‌های ناشی از گازگرفتگی هشت نفر بود، افزایش یافته است.

از کل فوتی‌های ناشی از گازگرفتگی در 10ماهه امسال 17 نفر مرد و یک نفر زن بودند.

بیشترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در ماه دی با پنج فوتی ثبت‌ شده است.

کالاهای صادراتی چهار محال و بختیاری به 35 کشور صادر می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه امسال 130میلیون دلارکالا از چهارمحال و بختیاری صادرشده است، گفت: کالاهای صادراتی چهار محال و بختیاری به 35 کشور دنیا صادر می شود.

رحمان کرمی افزود: انواع لوازم خانگی ، سیمان، مغز بادام، موکت، ماهی قزل آلا، مصالح ساختمانی، نمد و... عمده ترین کالاهای صادراتی چهارمحال و بختیاری هستند.

وی افزود: این کالاهابه کشورهای عراق، هندوستان، افغانستان،آسیای میانه، آلمان، آمریکا، آفریقا و .. صادر می شوند.

رزمایش اقتدار و امنیت در زندانهای استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

رزمایش گروگان گیری و رهاسازی گروگان، اغتشاش و کنترل اغتشاش، آتش سوزی و اطفاء حریق با بهره گیری از توان یگان حفاظت زندانهای استان چهارمحال و بختیاری با همکاری نیروی انتظامی، اورژانس، هلال احمر و آتش نشانی با عنوان اقتدار و امنیت به صورت نمادین در زندان مرکزی شهرکرد برگزار شد.

مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان چهار محال و بختیاری در حاشیه برگزاری این مانور گفت: به منظور تقویت توان نیروها و سرعت عمل آنها در مقابله با حوادث غیر مترقبه این رزمایش برگزار شد.



علی نظری افزود: در این رزمایش توانایی نیروها در مقابله با اغتشاش و شورش های احتمالی، مقابله با گروگان گیری، عادی سازی محیط زندان و آتش نشانی سنجیده شد.



وی با اشاره به اهمیت و ضرورت امنیت در زندان، اظهار داشت: زندان محل نگهداری مجرمینی است که می توانند تهدیدی برای سیستم امنیتی باشند.



نظری آمادگی نیروها برای کنترل تهدیدات را از مقوله های اساسی حوزه زندانبانی دانست و تصریح کرد: افزایش ضریب حفاظت فیزیکی و آموزش مستمر نیروهای یگان حفاظت از جمله ارکان امنیتی در زندانها بشمار می رود.

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزارشد

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رشته های پرستاری، مامایی، اتاق عمل و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد.



مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رشته های پرستاری، مامایی، اتاق عمل و فوریتهای پزشکی سال 89 و 90در سالن اجتماعات ابن سینا برگزار شد.

در این مراسم بیش از 300 نفر از دانشجویان فارغ التحصیل شده در سالهای 89 و 90 دانش آموختگی خود را جشن گرفتند.

در پایان این مراسم به نفرات اول تا سوم هر گروه لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد.

جشن پزشکان و پیراپزشکان بسیجی در شهرکرد برگزار شد

جشنی با حضور300 نفر از پزشکان و پیراپزشکان بسیجی در شهرکرد برگزار شد.



نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع را گرامی داشت و گفت: بسیجیان فعالترین مردم در تمام عرصه ها هستند.

حجت الاسلام حسین مولوی با اشاره به حضور فعال و موثر بسیجیان در تمامی صحنه های سرنوشت ساز و حساس کشور، افزود: تحریم ها و فشار بیگانگان از یک سو و منازعات داخلی از سویی دیگر کشور را در شرایطی قرار داده است که حضور بسیجیان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی، پاسخی کوبنده به یاوه گویی های دشمنان اسلام و نظام خواهد بود.