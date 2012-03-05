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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۱

میرعمادی مطرح کرد:

کتاب اقتصاد در اسلام در لرستان رونمایی می شود

کتاب اقتصاد در اسلام در لرستان رونمایی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد از رونمایی کتاب اقتصاد در اسلام طی برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان خبر داد.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ کتاب استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کتاب جدید منتشر شده و طی روزهای آینده در قالب نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان رونمایی خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات کتاب اقتصاد در اسلام بیان داشت: با توجه به نامگذاری سال 90 با عنوان سال جهاد اقتصادی این کتاب با نام اقتصاد در اسلام نوشته شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: محتوای کتاب اقتصاد در اسلام مربوط به خطبه های اول نماز جمعه خرم آباد است که به موضوع اقتصاد در اسلام پرداخته شده است.

نویسنده این کتاب تصریح کرد: کتاب اقتصاد در اسلام هفته گذشته در استان لرستان به چاپ رسیده است.

کد مطلب 1552444

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