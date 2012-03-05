کتاب اقتصاد در اسلام در لرستان رونمایی می شود

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ کتاب استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کتاب جدید منتشر شده و طی روزهای آینده در قالب نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان رونمایی خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات کتاب اقتصاد در اسلام بیان داشت: با توجه به نامگذاری سال 90 با عنوان سال جهاد اقتصادی این کتاب با نام اقتصاد در اسلام نوشته شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: محتوای کتاب اقتصاد در اسلام مربوط به خطبه های اول نماز جمعه خرم آباد است که به موضوع اقتصاد در اسلام پرداخته شده است.

نویسنده این کتاب تصریح کرد: کتاب اقتصاد در اسلام هفته گذشته در استان لرستان به چاپ رسیده است.